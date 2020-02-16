Погода бьет рекорды: нынешняя зима обещает быть самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге

Нынешняя зима обещает стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Ровно две недели осталось до конца календарной зимы, но уже можно уверенно сказать, что уральская погода идет на рекорд.

- Температурные характеристики уже позволяют предположить, что по средней температуре периода декабрь-февраль зима может выйти на первое, в крайнем случае, занять второе место в ранге теплых зим, - отмечает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Шопоренко уточнила, что за всю историю метеонаблюдений в Екатеринбурге самая теплая зима была в 1982-83 годах. Тогда среднегодовая температура была чуть ниже -8°. Нынешняя зима на текущий момент «наморозила» всего лишь -7,2°.

Таким образом, если погода не выкинет «фокус» в виде резкого похолодания в последние две недели зимы, то екатеринбуржцы станут свидетелями настоящего температурного рекорда.

Галина Шопоренко отметила, что февральская погода серьезных изменений в характер нынешней зимы пока не внесла.

- Погодные колебания происходят на повышенном, в сравнении с нормой, температурном фоне. Атлантический воздух по-прежнему стремительно врывается в Европу, согревая не только ее, но и значительную часть Сибири, - рассказывает главный синоптик области.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха будет на 3-5° превышать климатическую норму. Так к середине рабочей недели температура воздуха повысится до очередной оттепели, днем столбик термометра покажет от 0 до +2°.

Стоит заметить, что в этом году аномально теплая зима не только на Урале. Подобная ситуация наблюдается и в Москве.