2020-03-12T06:27:50+03:00
Общество

К выходным в Екатеринбург нагрянут дождь и сильный ветер

Самый теплый день обещают сегодня, 12 марта
Мария Трапезникова
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К выходным в Екатеринбург нагрянут дождь и сильный ветерК выходным в Екатеринбург нагрянут дождь и сильный ветерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода на Урале с каждым днем становится все теплее, весна уже не просто скромно стучится в двери – она распахивает окна и громко заявляет о своем прибытии. В ближайшие выходные в Екатеринбурге будет тепло, немного дождливо и ветрено. Рассказываем, какую температуру пообещали нам синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 12 марта, в городе будет очень тепло – столбики термометров поднимутся до отметки +12. Обещают облачную погоду и без осадков.

В ночь на пятницу, 13 марта, ни снега, ни дождя не предвещают, а вот температура опустится до +3. Днем в некоторых районах может пройти небольшой дождь с мокрым снегом, - и потеплеет до +7. Ветер южный, с порывами до 14 м/сек.

В ночь на субботу, 14 марта, столбики термометров остановятся на отметке 0…+2, а днем поднимутся до +6. Осадков не обещают, но вот порывы ветра могут достигнуть 18 м/сек.

В ночь на воскресенье, 15 марта, пройдет мокрый снег с дождем, будет облачно с прояснениями, а температура похолодает до 0. Днем прогреется до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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