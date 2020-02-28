«Я ухаживаю за больной мамой»: IT-специалисту Александру Литрееву, которого задержали с наркотиками, сократили срок пребывания в СИЗО

В пятницу, 28 февраля, в Свердловском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на арест директора фирмы по кибербезопасности Александра Литреева.

24-летнего айтишника поймали с наркотиками у гостиницы Novotel в Екатеринбурге. В уральскую столицу Александр прилетел из Эстонии к подруге, с которой познакомился через соцсети. Здесь его задержали полицейские, которые знали, что у Литреева при себе будут запрещенные препараты. При задержании у него обнаружили две таблетки экстази - разовая доза, которая потянула согласно УК РФ на "значительный размер" (свыше 0,6 граммов, но не больше 3 граммов - Прим. Ред.).

Вину молодой человек признал. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО на два месяца. Однако адвокат Литреева Алексей Бушмаков подал апелляцию в Свердловский областной суд.

Перед началом процесса адвокат Бушмаков рассказал, что Литрееву до сих пор не предъявили обвинение.

- Десять суток, отведенных на предъявление обвинения, истекут 3 марта. Если этого не случится, Литреева должны отпустить, - уточнил Алексей Бушмаков.

Впрочем, во время процесса выяснилось, что обвинение в хранении и приобретении наркотиков Литрееву предъявят 2 марта.

Кроме того, адвокат настаивал, что Литреева нужно отпустить под домашний арест. Мол, договор аренды на квартиру в Екатеринбурге есть, а значит есть, где жить. Характеристика из школы на Литреева положительная. Да и по месту работы о нем отзываются, как о профессинале своего дела. Что же касается бегства за границу - Александр Литреев проживает в Эстонии - то это невозможно, так как полиция забрала у молодого человека загранпаспорт.

Но самым главным аргументом стало то, что в Росии Александр Литреев ухаживает за больной мамой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/763517" frameborder="0"></iframe> It-специалист Литреев в суде.Евгений Стоянов

- Я не утратил связи с Россией. Я полностью оплачиваю лечение своей маме, регулярно сопровождаю ее в медицинские учреждения. Также я помогаю ей в обеспечении ее кредитных обязательств перед некоторыми банками. Кроме того, в ближайшее время ей потребуется дополнительный курс лечения, в котором ей также потребуется моя поддержка, - заявил во время своего выступления Александр Литреев.

Выслушав доводы сторон, судья удалилась в совещательную комнату. Первоначально Литрееву избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО (до 22 апреля). То на этот раз суд постановил, что месяца будет достаточно. Александр Литреев пробудет в СИЗО до 23 марта.

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