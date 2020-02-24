Против создателя «Красной кнопки» в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:49:29+03:00

Александра Литреева отправили в СИЗО на два месяца. Фото: личная страница IT-специалиста в Facebook

Изменить размер текста: A A

В отношении руководителя компании по кибербезопасности «Vee Security» и создателя мобильного приложения «Красная кнопка» Александра Литреева возбуждено уголовное дело. Эту информацию подтвердили в свердловском областном Главке.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодой человек, проживающий в Эстонии, прилетел в Екатеринбург для участия в конференции, однако вечером 22 февраля его задержали по подозрению в приобретении наркотиков.

Фото: личная страница IT-специалиста в Facebook

Мужчину отправили в ИВС, а 24 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить Литреева в СИЗО до 22 апреля. Защита арестанта намерена обжаловать приговор.

- На это у нас есть трое суток. Сегодня или завтра я подам апелляционную жалобу, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Александра Литреева Алексей Бушмаков.

Сам Александр на судебном заседании признал факт приобретения наркотических средств, но пытался убедить судью в том, что не станет скрываться от следствия, а также просил не отправлять его под стражу. Но судья сочла доводы подсудимого неубедительными.

ИСТОЧНИК KP.RU