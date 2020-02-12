Суд отменил решение о закрытии Среднеуральской птицефабрики

Почти тысяча человек, трудоустроенных на Среднеуральской птицефабрике завтра могли остаться без работы. Верхнепышминский городской суд запретил птицефабрике эксплуатировать помещения и здания из-за найденных специалистами МЧС нарушений пожарной безопасности. Сегодня вечером стало известно, что руководство Среднеуральской птицефабрики успело оспорить это решение.

Руководство предприятия оспорило решение суда о закрытииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Верхнепышминский городской суд отменил решение об остановке предприятия. Мы будем работать в штатном режиме. Сотрудников оповестим завтра. Устранить выявленные нарушения пожарной безопасности мы должны до 2 ноября 2020 года, - рассказал генеральный директор птицефабрики Максим Максимов.

Ранее, руководитель Среднеуральской птицефабрики рассказал КП-Екатеринубрг, что МЧС выявили нарушения, связанные с отсутствием пожарной сигнализации, противопожарных дверей и табличек. По словам Максима Максимова, чтобы их установить, нужны месяцы.

Также отметим, что если бы решение суда оспорить не удалось, в течение суток пришлось бы забить миллион птиц и решать вопрос об утилизации 500 тысяч штук яиц.

Из-за закрытия предприятия за сутки бы пришлось забить миллион птицФото: Алексей БУЛАТОВ

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Среднеуральскую птицефабрику, которая работает в Свердловской области с 1973 года, закрывают. Причина - судебное решение, которое вынесли накануне в Верхней Пышме. Прокурор потребовал остановить производство из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности. Владелец птицефабрики Андрей Косилов не согласен с таким поворотом событий и не намерен сворачивать деятельность. (Подробнее)