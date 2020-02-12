«Придется забить миллион птиц»: что происходит на Среднеуральской птицефабрике, с которой сокращают около 1000 работников

Проходную Среднеуральской птицефабрики рабочие покидают с беспокойством на лице. Неожиданно для себя они все вдруг узнали, что сегодня их последний рабочий день. Верхнепышминский городской суд запретил птицефабрике эксплуатировать помещения и здания, а также запретил пускать сотрудников внутрь. Поводом к тому послужили претензии со стороны МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760380" frameborder="0"></iframe> Директор Среднеуральской птицефабрики рассказал о последствиях закрытия производства.Алексей БУЛАТОВ

- Они выявили у нас нарушения с установкой пожарной сигнализации, противопожарных дверей, табличек указателей, - перечисляет Максим Максимов, генеральный директор Среднеуральской птицефабрики. - У нас на основании акта проверки составлена дорожная карта. Мы по месяцам разбили те или иные работы. Самое дорогостоящее – пожарная сигнализация и противопожарные двери. Чтобы принять решение по установке их на объектах необходимо провести проектирование, закупить оборудование, смонтировать. Эти все работы выполняет лицензированная организация. Все изготавливается под заказ. Невозможно пойти купить датчик и завтра установить.

Если решение о сокращении работников не удастся изменить, то всех птиц забьют.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрика – один из главных работодателей Среднеуральска. Здесь трудится почти тысяча человек, причем 65% из самого города. Но есть и другая проблема. На предприятии сейчас находятся птицы, которые без людей просто не выживут.

- По решению суда в течение суток мы должны забить миллион птиц, - вздыхает Максим Максимов. - Будем забивать в кратчайшее время. Но что делать с тем яйцом, которое находится в инкубаторе? Это порядка 500 тысяч штук. Из них ежедневно вылупляются цыплята. Их необходимо размещать в птичнике для дальнейшего выращивания. За птицей круглосуточный на фабрике уход, осмотр, кормление, сбор павшей птицы, чтобы не допустить распространения очагов инфекции, их надо собирать и утилизировать. Решения у нас нет.

Всего на птицефабрике сейчас находится около миллиона птиц.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство птицефабрики собирается подать заявление об отмене закрытия птицефабрики. Однако времени на это практически не остается.

- Если не будет отмены обеспечительных мер, то я буду вынужден с завтрашнего дня уведомить работников о сокращении и отправить в вынужденный простой, - отмечает генеральный директор Среднеуральской птицефабрики. - Решение суда такое, что обеспечительные меры принимаются срочно - запретить вход на территорию работников и посторонних лиц и остановить работу всех производственных помещений.

Согласно приказу 13 мая с предприятия сократят 911 работников. Но работать они не смогут уже сейчас.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами рабочие птицефабрики о происходящем рассказывают с отчаянием в голосе:

- У нас исправили все. Очистные построили. Что надо то? Большинство из Среднеуральска тут работают. Но ездят и с Екатеринбурга, с Верхней Пышмы, с Новоуральска. Отовсюду сюда ездят работать. А куда идти работать то?

Ранее владелец птицефабрики Андрей Косилов отмечал, что это уже не первая попытка остановить производство. По его словам, они не могут договориться с местными властями из-за очистных сооружений птицефабрики - их не дают подключить к городским сетям.

- Нам не ясно, почему так резко была заменена судья, которая приняла решение о немедленном приостановлении работы фабрики, - возмущается Косилов. - Это решение противозаконное и оно имеет гигантские последствия в экономическом плане. В ноябре к нам приходили пожарные инспекторы, они дали год на устранение нарушений. Мы даже разработали план мероприятий, выделили финансирование. За много лет у нас не было ни возгораний, ни вызова пожарных.

С четверга Среднеуральская птицефабрика может полностью прекратить свою работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- В Министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области и департаменте по труду и занятости следят за ситуацией на Среднеуральской птицефабрике, - пояснили в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Никаких уведомлений о сокращении работников не поступало. В случае, если руководство фабрики уведомит органы занятости о планируемых сокращениях и представит списки высвобождаемых, этим работникам будут обеспечены все социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и государственной программой поддержки занятости.

Вы работаете на Среднеуральской птицефабрике? Хотите поделиться своим мнением о происходящем? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

Новость о возможном сокращении стала настоящей неожиданностью для работников птицефабрики.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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