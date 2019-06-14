«Холод почувствовали и спрятались»: гигантский рой мух, мучивший уральские поселки, исчез

Мухи, которые «уже будто на зубах хрустят», отступили. Жители поселков Лазоревый и Дружинино, которые на прошлой неделе стали жертвами гигантского роя насекомых сообщают, что их сейчас почти не видно.

– Последние два дня мух не было, – говорит Елена Фетисова, жительница Дружинино. – Наверное, холод почувствовали, вот и попрятались, а как жара опять наступит, снова будет жуть. Я столько мух ни разу в жизни не видела. Настоящим темным ковром лежали. А мой знакомый в теплицу попытался зайти, потом жаловался: «Дверь открываю и сразу по морде получаю – огромный черный рой злющих мух в меня врезается, будто возмущаются, что я без спроса к ним вошел».

Нашествие мух на Урале.

Причиной мушиной осады стали горы куриного помета, сваленного на соседнем поле. Как оказалось, помет этот Среднеуральская птицефабрика отдавала местному фермеру для удобрения земли.

– Помет у нас в хранилище от 3 до 6 месяцев вылеживается, чтобы нейтрализовать все негативные процессы в нем, – объясняет Максим Максимов, генеральный директор Среднеуральской птицефабрики. – Мы потом его в лаборатории проверяем, все заключения положительные. После этого он вывозится на поля.

Жители уральских поселок переживают нашествие мух.Нашествие мух в Дружинино

На птицефабрике утверждают, что помет они вывозили в поле всю зиму. Обычно по весне его разравнивают и закапывают.

– В этот раз не успели заделать его до подъема температуры и мухи начали просто развиваться в помете, – говорит Максим Максимов. – Но сейчас помет уже закопан в почву. Поля мы четыре раза обработали специальными препаратами против мух. Также пролили дороги до полей. Если будет необходимо, еще раз повторим.

Мертвых насекомых приходилось собирать совком и веником. Фото: скриншот с видео паблика "Типичный Екатеринбург"

Этой ситуацией заинтересовались и сотрудники Роспотребнадзора. Уже неделю они ведут административное расследование. Тем временем жильцы поселков Дружинино и Лазоревый перед едой тщательно моют всю посуду, на которой успели посидеть мухи – они боятся, что насекомые могли принести заразу и не без оснований.

– Мухи действительно являются переносчиками болезней, – говорит Виктор Сапронов, инженер кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ. – Некоторые возбудители опасных инфекций, которых могут переносить мухи, в нашем умеренном холодном климате не выживают. Однако муха может посидеть на чем-то грязном, на экскрементах, например, и перенести эту грязь на еду или посуду. Болезнетворные организмы могут сохраняться и в кишечнике мух, и в их помете. Тут можно посоветовать людям соблюдать санитарные правила – мыть руки и продукты.

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