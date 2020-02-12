2020-02-12T13:38:20+03:00
Общество

«Пока работаем, но тысяча человек может остаться на улице»: директор Сверднеуральской птицефабрики о закрытии производства

Приостановить работу требуют из-за нарушений плавил пожарной безопасности
Юлия СТАЛИНА
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Андрей Косилов считает, что нападки на его бизнес связаны с очистными сооружениями, которые не могут согласовать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ "КП" ЧелябинскАндрей Косилов считает, что нападки на его бизнес связаны с очистными сооружениями, которые не могут согласовать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ "КП" ЧелябинскФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среднеуральскую птицефабрику, которая работает в Свердловской области с 1973 года, закрывают. Причина - судебное решение, которое вынесли накануне в Верхней Пышме. Прокурор потребовал остановить производство из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности. Владелец птицефабрики Андрей Косилов не согласен с таким поворотом событий и не намерен сворачивать деятельность.

- Нам не ясно, почему так резко была заменена судья, которая приняла решение о немедленном приостановлении работы фабрики, - возмущается Косилов. - Это решение противозаконное и оно имеет гигантские последствия в экономическом плане. В ноябре к нам приходили пожарные инспекторы, они дали год на устранение нарушений. Мы даже разработали план мероприятий, выделили финансирование. За много лет у нас не было возгораний, ни вызова пожарных.

Фото: Среднеуральская птицефабрика

Фото: Среднеуральская птицефабрика

По словам бизнесмена, это уже не первая попытка остановить производство. Косилов говорит, что они не могут договориться с местными властями из-за очистных сооружений. Мол, они построили современные очистные, но подключиться к городским сетям им не дают.

Пока работу фабрики не остановили, работников никто не выгонял. Но это вопрос времени. Согласно предписанию, люди должны покинуть помещения в течение дня.

- Пока работаем, но около тысячи человек может остаться на улице. Нам дали один день, чтобы уничтожить все, что мы восстанавливали за эти четыре года. Мы в производство вложили более миллиарда рублей собственных денег на возрождение «Среднеуралки». Мы будем доказывать свою правоту. Но если продолжиться давление, мы вынуждены уволить людей по закону и законсервировать производство, - добавил бизнесмен.

Мы запросили комментарий в пресс-службе судебных приставов. На момент публикации получить его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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