«В легких была жидкость»: стали известны результаты осмотра тела новорожденной, которую на Урале постирала мать

Стали известны подробности гибели новорожденного младенца в свердловском городе Талица. Напомним, шокирующий случай произошел в 23 января. 31-летнюю женщину по имени Надежда подозревают в том, что она постирала в машинке собственную новорожденную дочь. Женщина, имеющая троих детей, по какой-то причине скрывала свою четвертую беременность. Рожала она дома. После того, как ребенок родился, женщина поместила девочку в стиральную машинку и включила ее. В разговоре с подругами она уверяла, что малышка родилась мертвой. Но, как нам стало известно из источников в правоохранительных органах, вскоре после произошедшего на Надежду завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщина несколько дней находилась в больнице, но в начале недели ее отпустили домой.

30 января ряд местных СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что стали известны результаты экспертизы ребенка. Якобы его смерть наступила из-за травм, полученных в барабане стиральной машины. Но источник, знакомый с ходом расследования, в разговоре с «Комсомолкой», уточнил, что делать уверенные выводы об этом пока нельзя.

- Уверенно сказать о том, что ребенок был жив в момент, когда его поместили в стиральную машинку, пока нельзя. Да, в легких обнаружена жидкость. Но пока нельзя сказать уверенно, что это за жидкость. Это могла быть, как вода из стиральной машинки, так и внутриутробная жидкость, - объясняет наш собеседник. – Уверенно сказать о том, что смерть ребенка была насильственной, можно будет только после получения результатов гистологической экспертизы, а она делается в течение месяца.

Надежда работала парикмахером. Фото: соцсети

Также наш собеседник уточнил, что пока женщина находится дома. Добиваться для нее заключения под стражу следствие не намеренно. В последствии Надежду направят на экспертизу, где проверят на вменяемость.

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