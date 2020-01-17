Губернатор Свердловской области об урановых хвостах, странном запахе горячей воды и перестановках в правительстве

Сегодня, 17 января, в Конгресс-холле Екатеринбурга состоялась итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На протяжении трех часов глава региона отвечал на вопросы журналистов о событиях 2019 года, а также о планах на 2020 год. Ниже мы приводим избранные цитаты с пресс-конференции.

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА

- Вопрос казалось бы простой, но на самом деле нет. Не все квартиры сегодня способны вместить четыре вида мусорных баков. Конечно, раздельный сбор мусора мы реализовываем на стадии контейнерных площадок. Не везде, но поэтапно. Мы приобрели более 150 новых мусоровозов. Закупили тысячи новых контейнеров. Лично сам я дома сортирую мусор на три фракции.

ПРО РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТА «КОЛЬЦОВО»

- Развивать будем за счет инвестора, это точно. Пассажиропоток растет каждый год несмотря ни на что. По итогам 2019 года мы видим рост 17-18%. Перевозим около восьми миллионов пассажиров в год. Свердловская область стала развивать выставочно-конгрессную деятельность. Это всегда тянет за собой увеличение пассажирского потока. Чтобы увеличить вместимость аэропорта надо будет перенести багажное отделение в новый терминал у отеля «Анжело». К «Универсиаде» мы эту реконструкцию должны будем закончить, и аэропорт наш сможет принимать 16 миллионов человек. И это не все – мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала. Развитие аэропорта будет идти уже в другую сторону. Поезда «Ласточки» стали ходить в Пермь, скоро будут и в Тюмень. Будут и другие сообщения. Так или иначе, мы уже превратились в серьезный пассажирский хаб.

На пресс-конференцию приехали журналисты со всех концов Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА

- Город разве не развивается? Нужно принимать такие кардинальные решения, когда что-то находится в стагнации или не развивается. Мы в этой системе работаем пока второй год. Сегодня глава города больше подотчетен городской Думе. С него и спрос больше. Потому и критике он подвергается. Сегодня строится жилье, ремонтируют дороги. Мы стали одним из глобальных центров по проведению международных мероприятий. Сегодня загружены гостиницы. Все думали, что 2018 год будет чемпионом по загрузке гостиниц. Но чемпионом стал 2019-й. Я бы предложил просто работать в той модели, которая существует. Если начнем стагнировать, тогда сможем вернуться к этому вопросу. Далеко не везде в мире мэра города избирают всеобщим голосованием. Вопрос лишь в том, а зачем?

ОБ ОЦЕНКЕ РАБОТЫ МЭРА АЛЕКСАНДРА ВЫСОКИНСКОГО

- Я вижу, что он старается. Автомобилисты знают, что если заменяешь узел в автомобиле, то проходит время притирки. Процесс притирки работы Думы, общественных организаций… он идет. Хорошо, что у нас существует критика. Команда Александра Высокинского старается. Мы помогаем. Сегодня бюджет Екатеринбурга кратно увеличен. Мы вкладываем деньги в развитие, в инфраструктуру. Скажу, что это серьезные деньги, и Екатеринбург по нашим планам каждый год будет становиться все лучше.

ПРО ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

- Мы находимся в контакте с руководителем ФАС. Мы создали постоянную действующую рабочую группу. В такую же ситуацию попали и соседи-регионы. Ситуация, конечно, никого не устраивает. Мы не можем себе позволить так расточительно относиться к бизнесу. В течение года я уверен все проблемы решим.

ПРО АУТСОРСИНГ «СКОРЫХ»

- Аутсорсинг давно работает. У нас есть частные скорые. 107 миллионов пойдут на приобретение новых автомобилей. Во всем мире скорая помощь сегодня передана на аутсорсинг. Они зарабатывают деньги, за счет этого пополняют автопарк. Никто никого увольнять не будет. У нас есть нехватка автомобилей. Расширяться будем. Зарплата у сотрудников станет больше.

Глава региона объяснил, почему скорую помощь переведут на аутсорсингФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО УВОЛЬНЕНИЕ ВРАЧЕЙ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

- Это произошло из-за большой нагрузки на врачей. Мы эту ситуацию под контроль взяли. Я лично слежу за ходом реализации нацпроекта. Нужны специалисты, нужны врачи. Как только в достаточном количестве они появятся, не будет проблем с нагрузкой. Если возникает спор, мы вмешиваемся быстро.

ПРО ТРАТУ ДЕНЕГ НА УНИВЕРСИАДУ

- Это серьезные деньги на создание наследия инфраструктуры. Нам что, не нужен самый современный университет в России? Нужен. Мы сегодня рассматриваем наследие Универсиады. Я поездил много. Очень многие молодые люди хотят учиться в России – инженерному делу, горному, медицине, гуманитарным наукам. Но у нас всего 2,5 тысяч мест в УрФУ. Мы принять никого не можем. А создание деревни Универсиады создаст дополнительные места. Университет любого города – это градообразующее предприятие. У нас прекрасный коллектив в УрФУ. Они дают качественное образование. Это наше конкурентное преимущество. Почему мы его не используем? Универсиада поможет нам привлекать студентов.

Изначально планировалось, что пресс-конференция продлится 1 час и 45 минут, но губернатор продолжал отвечать на вопросы журналистов и по истечении этого времени.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ВОЗМОЖНОЙ РОТАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

- Она у нас и так всегда идет планово. Один из заместителей уходит городом руководить, замминистра становится главой муниципалитета... Будем продолжать. Я считаю, что все должно меняться. Ну не получилось с ЭКСПО, дальше пошли. С чем-то еще получится. Но если кто-то совсем бездельник, то, конечно, попрощаемся.

ПРО ВТОРУЮ ВЕТКУ МЕТРО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Президент поддержал. Мы не останавливались. Сегодня определена трассировка, формирование земельных участков. Суды идут. Чуть больше миллиарда рублей будет стоить проектно-сметная документация. Вторая ветка нужна, кто бы что ни говорил. Говорят, лучше канатные дороги строить или просто дороги развивать. Нужно и то, и то.

ПРО ГОРЯЩУЮ СВАЛКУ НА УРАЛМАШЕ

- Мы с этим разбираемся. Дождемся официальных выводов и будем решение принимать. Конечно, потушат ее. Вместо сгоревшего трактора два приехало. Но это и вопрос рекультивации этой несанкционированной свалки. Вопрос реализации проекта мусорной реформы огромный. Проблемы копились годами. Их надо когда-то решать. Надо работать.

Евгений Куйвашев заявил, что свалку на Уралмаше потушатФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО РАБОТУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Работа министра - не сахар. За всеми учреждениями уследить сложно. Выводы определенные организационного характера сделали. Наша задача изыскать деньги на финансирование отрасли. Изыскиваем. В целом сегодня важно министру владеть ситуацией и оперативно реагировать. Но есть шероховатости.

ПРО УРАНОВЫЕ ХВОСТЫ

- Про урановые хвосты вы откуда взяли? Вы знаете, чем занимается Новоуральск? Они занимаются в том числе... секретными историями. Какие «хвосты»? Они занимаются своей работой. То, что туда завозится, оно и должно туда завозиться. А по «хвостам» - у нас не предназначена территория для хранения таких отходов.

ПРО УРАЛЬСКУЮ КУХНЮ

- Недооценен потенциал уральской кухни. Я был в Сысерти. Заехал посмотреть, как развивается туризм. Там кафе подает уральские блюда. Очень вкусные пирожки были. У нас очень многогранный регион.

Губернатор тоже сталкивался с ситуацией, когда горячая вода не соответствовала нормамФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СТРАННЫЙ ЗАПАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Сталкивался. Бывает. По «щелчку» это не исправить. Без остановки производства реконструировать целый «Водоканал» ведь не получится. Даже если половину суток в городе нет воды – уже скандал! Плановые ремонты есть, инвестиционная программа работает.

ПРО ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ТЕХ, КОМУ ЗА 50 ЛЕТ

- Самыми продуктивными считаются люди за 50. Это не я придумал. Мы видим, что и предпенсионного возраста люди устраиваются и бывает, что неплохо устраиваются. Здесь зависит все от человека главным образом.

ПРО КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

- Купаться буду. Где именно - узнаете из Инстаграма. (Смеется). А то сейчас скажу, и потом там не протолкнешься. Это, скорее всего, будет Екатеринбург или пригород.