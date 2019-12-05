«При выбросе радиус поражения – 32 километра»: на Урал из Германии везут 12 тысяч урановых «хвостов»

В закрытый город Новоуральск, расположенный в 70 километрах от Екатеринбурга, с мая нынешнего года свозят гексофторид урана из Германии. Еще его называют урановым «хвостом» или обедненным ураном. Это побочный продукт, который получается в результате обогащения природного урана. Контракт предусматривает ввоз в Новоуральск 12 тысяч тонн, уверяет Greenpeace Russia.

Следующая партия с отходами ядерного производства из Германии должна прибыть в Новоуральск уже в конце этой неделе. Ее вес составляет 600 тонн, а груз должны привезти по железной дороге из порта в Санкт-Петербурге.

600 ТОНН – ЭТО 12 ТАНКОВ Т-14

Контракт о ввозе урановых «хвостов» был подписан между «Росатомом» и немецким концерном Urenco. Об этом стало известно из немецкой прессы. В «Росатоме» существование контракта подтвердили, но раскрывать данные о количестве груза и финансовой составляющей не стали.

Вопрос является ли гексофторид урана отходом, либо из него, при обработке, можно извлекать сырье – открытый. До конца не ясно, будут ли «хвосты» обрабатываться и впоследствии продаваться, либо их попросту складируют в Новоуральске. Официальных комментариев на этот счет «Росатом» не дает.

Тем временем «хвосты» везут на Урал под видом сырья. Дело в том, что согласно законодательству, ввозить в Россию отходы атомного производства – запрещено, а вот насчет сырья такого запрета нет.

600 тонн, это 12 танков Т-14, а общий вес "хвостов" равен весу теплоходу

Greenpeace Russia утверждают, что согласно контракту до 2022 года в Новоуральск планируется ввести 12 тысяч тонн урановых «хвостов».

- Эти данные стали известны после того, как немецкие депутаты написали в правительство Германии запрос с требованием раскрыть информацию о контракте с «Росатомом», - рассказали «КП-Екатеринбург» в Greenpeace.

Одна партия состоит из 600 тонн. Для сравнения, столько весят 12 российских танков Т-14, а общий вес всех атомных «хвостов», которые планируют свести в Новоуральск до 2022 года, равен весу теплохода.

НОВОУРАЛЬСК ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ СВАЛКИ

Новорульск выбран для складирования гексофторида урана не случайно. Градообразующим предприятием города является «Уральский электро-химический комбинат» (УЭХК), входящий в структуру «Росатома». В далеком 1954 году в Новоуральске начали производство низкообогащенного урана для обеспечения потребностей атомной энергетики страны (реакторов морских энергетических установок, исследовательских реакторов и реакторов атомных электростанций). С тех пор УЭХК, который местные жители называют комбинат, является одним из крупнейших в мире предприятий по обогащению урана.

Кто, если не специалисты комбината должны знать, как обращаться с отходами атомного производства?

Когда немецкие эшелоны шли через Европу, их встречали протесты европейских экоактивистов. Они боялись, что произойдет утечка и урановые «хвосты» попадут в почву, нанеся вред экологии.

- 16 ноября нам удалось измерить радиационный фон вагонов, в которых везли «хвосты», он превышает естественную радиацию примерно в шесть раз, - рассказывает эксперт Greenpeace Russia Рашид Алимов. – Посередине состава дозиметр показывает 120 микрорентген в час. Безопасной дозой считается 20 микрорентген в час.

Новоуральцы, в отличие от европейцев, негодуют по поводу ввоза опасного груза в основном в соцсетях. И это объяснимо – большинство жителей города работают на УЭХК. Но на прошлой неделе двое мужчин все-таки вышли в одиночные пикеты к зданию местной администрации. Оба они – ветераны атомной промышленности, много лет проработавшие на УЭХК.

Двое мужчин вышли на пикет к здания мэрии. Фото: соцсети

- До того, как уйти на пенсию я работал на УЭХК – в центрально-заводской лаборатории. Мы в свое время дообогощали свои отходы посредством центрифужной технологии, - объясняет Геннадий Ломаков (на фото он слева). – Но, как выяснилось, выгода от переработки была очень небольшая. Новоуральск попросту используют в качестве свалки для ядерных отходов. В город под видом сырья свозят опасный груз, который якобы собираются переработать.

Например, в США «хвосты» официально признаны отходами. Там запрещено их ввозить и вывозить.

ЕВРОПА ПЛАТИТ, ЧТОБЫ ВЫВЕЗЛИ ЦЕННОЕ СЫРЬЕ?

Десять лет назад Сергей Кириенко, который тогда являлся главой Росатома, публично пообещал, что в Россию больше не будут ввозить «хвосты». Тогда опасный груз свозили в Новоуральск, Ангарск и еще несколько российских городов.

- Гексофторид урана - химически очень активное вещество и риск его ввоза и хранения не оправдан. Учитывая, что бочки хранятся под открытым небом, их разгерметизация может произойти, например, в случае пожара, - объясняет Рашид Алимов. – Это грозит отравлением большого числа людей, токсическому и радиоактивному загрязнению внушительных площадей. В случае выброса радиус поражения составит 32 километра.

Он добавил, что Greenpeace уже написал заявление в Генпрокуратуру.

- В России урановых «хвостов» накоплено один миллион двести тысяч тонн. И какого-то их использования в обозримой перспективе нет, - уточняет Рашид Алимов.

По его словам, за все время в России обезопасили лишь 80 тысяч тонн гексофторида урана. Это делается методом обезвторивания.

- На сегодняшний день на территории нашего комбината хранится 500 тысяч тонн с отходами (Ломаков имеет ввиду отходы атомной промышленности за всю историю УЭХК, начиная с его основания в 1946 году. – Прим. Ред.) Представляете?! То, что это ценное сырье – чепуха. Если оно такое ценное, то почему же Европа платит деньги, чтобы его вывезли и почему мы не перерабатываем то, что у нас уже хранится? – задает резонные вопросы Геннадий Ломаков.

По словам нашего собеседника, недавно ввезенный гексофторид урана находится левее всего. Фото: google.maps

Слова Ломакова о количестве отходов, хранящихся в Новоуральске, косвенно подтверждаются снимком со спутника. Один из действующих сотрудников УЭХК, попросивший не указывать его имени, показал корреспонденту «КП», где они находятся. На снимке старые «хвосты», накопившиеся за долгие годы работы комбината, и новые – недавно привезенные из Германии (слева от дороги). Бочки с гексофторидом урана стоят под открытым небом. Правда, для них собираются строить ангар.

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ ДОЛГОЖИВУЩИЕ

Бывший директор Всероссийского института природы и заслуженный эколог России Андрей Пешков в разговоре с «КП» вспомнил, почему стал возможен ввоз в нашу страну опасных грузов.

- Где-то в 90-е годы у нас были довольно серьезные баталии с лоббистами Росатома в Госдуме. Тогда министр Адамов, которого потом посадили, вместе с академиками от атомной отрасли «протаскивали» ввоз в Россию отработанного ядерного топлива, так называемый ОЯД. В России действовал запрет на ввоз любых отходов. Но атомщики все-таки «продавили» в Госдуме поправки к 89-му закону о запрете ввоза, - вспоминает Андрей Пешков.

В итоге отработанное ядерное топливо стало считаться не отходами, а ресурсом, который, после поправок в закон, стало можно ввозить в страну.

- Любые радиоактивные материалы очень долгоживущие. Радости для живой природы они не представляют, - вздыхает Пешков. – Думаю, что это серьезная угроза. Если тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец, мышьяк, понятны и изучены, то по радиоактивной группе металлов данные менее открытые. Это всегда была закрытая тема, начиная еще с 20-х годов. Росатом, как монополист этой информации, может сказать по этой теме все, что угодно, исходя из своих коммерческих интересов.

Стальные бочки, в которых хранятся гексофторид урана в Новоуральске, рассчитаны на срок около 80 лет. Но Андрей Пешков считает, что столько они не проживут и раньше выйдут из строя.

- Мы проходили эту историю с химоружием, когда у нас были склады с отравляющими веществами. Тогда бочки дали течь. Бочки – не надежное хранилище, тем более для таких долгоживущих и опасных веществ. Для примера, в Швеции жидкие радиоактивные отходы хранят в скальных породах. Такие хранения рассчитаны на срок от 500 лет.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» обратился за комментариями в пресс-службу УЭХК. Там попросили написать официальный запрос. К моменту публикации ответ на не него не поступил.

В пресс-службе администрации Новоуральска отказались комментировать вопрос со ввозом гексофторида урана, объяснив, что он полностью входит в компетенцию УЭХК.