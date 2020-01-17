Итоговая пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева 2020: онлайн-трансляция

Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге проходит ежегодная итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Начиная с 12.00 глава региона будет отвечать на вопросы журналистов, подводить итоги 2019 года и рассказывать о том, что ждет регион в 2020 году.

Если год назад пресс-конференция проводилась в пресс-центре стадиона «Екатеринбург Арена», построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года, то в этот раз она разместилась на площадке конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Этим летом он был торжественно открыт концертом оперной певицы Анны Нетребко.

перед стартом пресс-конференцииФото: Алексей БУЛАТОВ

На итоговую пресс-конференцию губернатора аккредитовалось больше 160 журналистов. Это сотрудники телеканалов, газет, радиостанций и информационных агентств со всей Свердловской области.

В зале множество журналистовФото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что год назад журналисты спрашивали Евгения Куйвашева про сокращение количества яиц в магазинной упаковке, про отношения нашего региона с Магаданской областью, про поражение в гонке за ЭКСПО-2025 и очень дорогую поездку уральской делегации в Париж, где и продвигалась кандидатура Екатеринбурга в гонке за Всемирную выставку.

Все готово к началу конференцииФото: Алексей БУЛАТОВ

На пресс-конференции присутствуют и журналисты «Комсомольской правды Екатеринбург». Специально для вас они ведут из конгресс-холла текстовую трансляцию.

Ровно в полдень губернатор начал общаться с прессой:

- Позвольте всех поздравить с Новым годом и Рождеством, Днем российской печати. Всем желаю хорошего настроения. С удовольствием отвечу на вопросы. Традиционно мы встречаемся, чтобы подвести итоги прошедшего года.

- Сегодня наша встреча ознаменована тем, что недавно Президент РФ обратился с посланием к Федеральному Собранию, после этого последовали важнейшие кадровые решения. Не ошибусь, если скажу, что глава государства в начале года задал высокий темп к развитию. Мы уже начали исполнять. По итогам послания готовим перечень поручений, дорожных карт.

Глава региона отвечает на острые вопросыФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №1: Позади год работы мусорной реформы. Довольны ли Вы ею?

Ответ: Мусорная реформа очень большой с точки зрения организации и финансово емкий проект. Мы разделили по переходу на новую форму обращения с ТБО на этапы. Согласно тем данным и выполненным работам мы движемся в соответствии с дорожной картой. Что касается раздельного мусора, вопрос казалось бы простой, но не простой, не все квартиры сегодня способны вместить четыре вида мусорных баков в квартиру. Не все живут в просторных квартирах. Конечно, раздельный сбор мусора мы реализовываем на стадии контейнерных площадок. Не везде, но поэтапно. В течение тех лет когда начали реализовывать мусорную реформу мы поставили задачу сделать схему. Мы это сделали. Приобрели более 150 новых мусоровозов наши операторы. Закупили тысячи новых контейнеров. Одновременно идет проектирование завода это достаточно серьезный с инженерной точки зрения проект. Работы ведутся в том объеме, в котором запланированы. Не могу сказать, что все идет гладко. Когда речь идет о размещении полигонов захоронения отходов, и мы сегодня со специалистами экспертами ведем диалог. Это серьезная работа. Но вместе с тем ту работу, которую ведет правительство области, считаю, что с теми задачами 2019 года правительство справилось. Работа только в самом начале. О результатах говорить рано.

Вопрос №2: Вы планируете корректировать программу?

- Изменения будут точно. Мы провели заседание правительства, чтобы провести те изменения, которые касаются материнского капитала и задач в области здравоохранения демографической ситуации. Поправки в программу развития будут внесены. Скоро в течение месяца поправки внесем и расскажем о них.

Вопрос №3: Послание показало усиление значимости Госдумы…

- Давайте дождемся всех поправок, которые будут приняты. Как вы знаете начала работать рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. После того как будут приняты конечно мы посмотрим применимо ли те предложения которые сделал Президент возможно ли их применения на региональном уровне. У нас в законодательном собрании нет противоречий относительно кадровых вопросов. Острой проблемы, что давайте кого-то снимем и назначим, нет.

Глава региона: итоги мусорной реформы подводить раноФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №4: Месячный проездной для студентов и школьников в регионе стоит дороже, чем в других регионах. Откуда такая разница в цене? Можем ли мы рассчитывать на снижение? И еще вопрос: жители частного сектора на Уралмаше и Юго-Западе в Екатеринбурге недовольны тем, что их дома могут пойти под снос.

- По поводу проездного билеты для студентов не готов сейчас сразу сказать, но попрошу коллег подготовить информацию дороже или нет. Не буду сейчас вдаваться в подробности исчисления. Я поинтересуюсь, есть ли возможность снижения или нет? Что касается домов, подчеркиваю это гражданско-правовые отношения. Если будут изменения в генплан, конечно, нужно будет самым прямым образом начать диалог через депутатов городской думы выходить на диалог. Что касается выкупа, здесь исключительно договорная цена. Если люди договорятся и им заплатят справедливую цену, то это, по-моему, нормально. Насильно никто никого никогда не снесет.

Экспо не получили, но Кольцово будем развиватьФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №5: Уже говорилось про послание про изменения Конституции. Будет создаваться механизм измерения общественного мнения. У нашей области есть такой опыт. Можно ли его применить?

- Лично я считаю что можно. Если к нам обратятся, мы все сделаем. Если будут приняты иные формы изучения общественного мнения... У нас очень грамотные организаторы, подкованные люди, мы с любыми формами изучения общественного мнения справимся. Но и опрос по храму имеет право на тиражирование.

К прямым выборам мэра Екатеринбурга пока возвращаться раноФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №6: Вы в 2018 году в статье про Екатеринбург писали про глобальные планы развития аэропорта Кольцово если выиграем Экспо 2025. Экспо нет, есть универсиада. Как будет реконструироваться аэропорт?

- За счет инвестора это точно. Экспо мы называли, потому что когда проходит глобальное мероприятие, то кратно увеличивается пассажиропоток. И, безусловно, наш аэропорт должен был перевезти 25 миллионов пассажиров в год. Сегодня по итогам 2019 года мы видим рост 17-18%. Каждый год несмотря ни на что пассажиропоток, Кольцово растет. Конечно, мы понимаем... Около 8 миллионов в год мы сейчас перевозим. А в 2010 по миллиону было.

Мы, как вы знаете, для себя взяли стали развивать выставочно-конгрессную деятельность, то всегда тянет за собой увеличение потока пассажирского. Строительство нового терминала, вернее дополнительного помещения... сегодня распределение багажа ведется в основном здании аэропорта. А чтобы увеличить вместимость аэропорта надо будет перенести багажное отделение в новый терминал у отеля «Анжело». На эту реконструкцию мы договорились с руководством аэропортов России.

К универсиаде мы эту реконструкцию должны будем закончить, и аэропорт наш сможет принимать 16 миллионов человек. И это не все - мы рассматриваем возможность строительства еще одного терминала. Развитие аэропорта уже в другую сторону. Ласточки стали ходить в Пермь, скоро будет Тюмень. Будут и другие сообщения. Так или иначе, мы уже превратились в серьезный пассажирский хаб.

Регион развивается, уверен губернаторФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №7: Поступали ли вам предложения по работе в новом правительстве РФ?

- Нет. Я уже надоел вам? (смеется)

Вопрос №8: Может быть, настало время вернутся к прямым выборам мэра Екатеринбурга?

- Он должен быть обусловлен чем-то. Город разве не развивается? Критика на то и критика. Нужно принимать кардинальные решения, когда что-то находится в стагнации или не развивается. Мы в этой системе работаем пока второй год. Если говорить об институте сити-менеджера, мы десятилетку прошли. Как меняется и изменился город. Что касается критики – наверное, она всегда будет.

Сегодня глава города больше подотчетен думе с него и спрос больше. Потому и критике подвергается. Я думаю, что здесь такие решения нужно принимать, когда что-то не идет не получается. Сегодня строится жилье, ремонтируют дороги. Мы стали одним из глобальных центров по проведению международных мероприятий.

Сегодня загружены гостиницы. Все думали, что 2018 год будет чемпионом по загрузке гостиниц. Но 2019-й уже чемпион. Я бы предложил просто работать в той модели, которая существует. Если начнем стагнировать, то давайте вернемся к этому вопросу.

Далеко не везде мэром городов избирают всеобщим голосованием. Вопрос лишь в том, а зачем?

Зал заполнен представителями СМИФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №9: Полтора года назад Александр Высокинский стал мэром. За эти полтора года работа Высокинского подвергалась конструктивной критике. Но на прошлой неделе результатом критики стал не конструктивный ответ, а желание администрации написать заявление в полицию на 66.ру. Как вы оцениваете работу его на посту главы города и решение администрации пожаловаться в полицию на журналистов?

По поводу оценки. Люди должны оценивать. Я вижу, что он старается. Автомобилисты знаю если заменяешь узел в автомобиле, то проходит время притирки. Процесс притирки работы Думы, общественных организаций он идет, так как должен идти. Хорошо, что у нас существует критика. Команда Александр Высокинского старается. Мы помогаем. Сегодня бюджет Екатеринбурга кратно увеличен. Мы вкладываем деньги в развитие, в инфраструктуру. Скажу, что это серьезные деньги, и Екатеринбург по нашим планам каждый год будет становиться все лучше. А что касается журналистов - впервые слышу, что подал. Могу позвонить.

Сразу после этого Евгений Куйвашев позвонил по громкой связи главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

- Ты правда написал заявление в полицию?

- Нет, мы просили проверить, есть ли там состав преступления.

- Давай так: журналистов обижать не надо. Никаких заявлений писать не надо.

Зал бурно зааплодировал.

Президенту доложили о проведении года Павла Бажова в Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №10: Про пятилетку развития. Как оцениваете результаты ее выполнения? Что сделано раньше срока? На что надо пристальное внимание обратить?

- Вы знаете, Пятилетка развития формировалась. После этого был ряд серьезных аспектов, это национальные проекты. Внесли коррективы. И сегодня после Послания будут дополнительно внесены поправки. Мы одна страна. У нас общие задачи. И мы, безусловно, будем решать те задачи, что уже приняты и новые задачи. Мы прошли экватор. Те задачи, которые были сформулированы в этой программе, выполняются в полном объеме. Программа огромная. Мы создали несколько рабочих мониторинговых групп. Мы неплохо справляемся с переселением аварийного жилья, хотя конечно надо сделать много. На что обратить внимание... Проблем много Речь идет о здравоохранении, образовании, тех вопросов. Вопросы развития промышленности, привлечения инвестиций, мусорной реформы. По всем направлениям есть, где поработать.

Вопросы задают со всех концов Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос №11: Удовлетворены ли вы результатами года Бажова? И знает ли о годе писателя Павла Бажова Президент Владимир Путин?

- До Президента мы информацию доводим. Павел Бажов не материальное наследие. Были изданы книги, проведены мероприятия которые рассказывали о нашем легендарном уважаемом земляке. Программа была реализована 100%. Мы благодарны всем. Текущий год у нас композитора Евгения Родыгина. Это тоже наше нематериальное наследие.

Вопрос №12: Этим летом у предприятий малого и среднего бизнеса выросли тарифы на электроэнергию. Ситуация благодаря вам была урегулирована. Но мы понимаем, что нужно обменять методику подсчета и предприниматели хотели бы понимать, что на следующий год у них не будет переплат.

- Мы находимся в контакте с руководителем ФАС. Мы создали постоянную действующую рабочую группу. В такую же ситуацию попали и соседи-регионы. Ситуация конечно никого не устраивает. Мы не можем себе позволить так расточительно относиться к бизнесу. В течение года я уверен все проблемы решим.

Вопрос №13: В нижнем Тагиле было несколько резонансных тем в прошлом году. Протесты против мусорной реформы, увольнение врачей, Черноисточинский пруд. Все три вопроса за пределами подчинения городской власти. Вы сегодня сказали, что удовлетворены работой правительства. На самом ли деле вас все устраивает, и не хотите ли вы провести некую ротацию вслед за федеральным правительством. И второй вопрос: что вы можете сказать жителям Тагила, многие из которых не понимают, почему деньги на студенческие соревнования есть на реабилитацию нашего питьевого водоема деньги найти не можем? Там рыба брюхом кверху плавает.

- По врачам: все что произошло - из-за большой нагрузки на врачей. К сожалению, как показала практика после наших проверок. Мы эту ситуацию под контроль взяли. Я лично слежу за ходом реализации нацпроекта. Нужны специалисты, нужны врачи. Как только в достаточном количестве появятся, не будет проблем с нагрузкой. Если возникает спор, мы вмешиваемся быстро. Что касается пруда - деньги на пруд есть. Сейчас ведется проектирование. С прудом будем работать, как только появится понимание, сколько денег надо. А на студенческие игры... вообще это серьезный правительственный контракт. Это серьезные деньги на создание наследия инфраструктуры. Нам, что не нужен самый современный университет в России? Нужен. Мы сегодня рассматриваем наследие универсиады. Я поездил много. Очень многие молодые люди хотят учиться в России - инженерному делу, горному, медицине, гуманитарным наукам, но у нас всего 2,5 тысяч мест в УрФУ. Мы принять никого не можем. А создание деревни Универсиады создаст дополнительные места. Университет любого города это градообразующее предприятие. Но если университет.

Деньги на Черноисточинский пруд естьФото: Алексей БУЛАТОВ

У нас прекрасный коллектив в УрФУ. Они дают качественное образование. Это наше конкурентное преимущество, почему мы его не используем? Универсиада поможет нам привлекать студентов.

Про ротацию в Правительстве. Она у нас и так всегда идет планово. Один из заместителей уходит городом руководить, замминистра главой муниципалитета становится. Будем продолжать. Я считаю, что все должно меняться. Ну не получилось с ЭКСПО, дальше пошли. С чем-то еще получится. Но если кто-то совсем бездельник, конечно попрощаемся.

Вопрос №14: Какова судьба второй ветки метрополитена в Екатеринбурге?

- Что касается второй ветки метро. Президент поддержал. Мы не останавливались. Сегодня определена трассировка, формирование земельных участков. Суды идут. Чуть больше миллиарда рублей будет стоить проектно-сметная документация. Вторая ветка нужна, кто бы что ни говорил. Говорят, лучше канатные дороги строить или дороги развивать. И то и то нужно.

Вопрос №15: Зачем было выделено 107 миллионов рублей на аутсорсинг скорых? Сотрудники устраивают забастовки, идут увольнения. Зачем нашей области это?

- Аутсорсинг давно работает. У нас есть частные скорые. 107 миллионов пойдут на приобретение новых автомобилей. Во всем мире скорая помощь сегодня передана на аутсорсинг. Они зарабатывают деньги, за счет этого пополняют автопарк.

Никто никого увольнять не будет. У нас есть нехватка автомобилей. Расширяться можем. Зарплата станет больше.