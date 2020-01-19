2020-01-19T06:16:04+03:00
Спорт

«Простые ребята из Екатеринбурга боролись с заводскими командами»: призер «Дакара» Сергей Карякин вернулся на Урал

Впервые в истории легендарного марафона российских экипаж занял второе место в классе багги
Евгений Стоянов
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Карякин занял второе место и стал обладателем "серебряного бедуина"Карякин занял второе место и стал обладателем "серебряного бедуина"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский гонщик Сергей Карякин, выигравший второе место в легендарной гонке «Дакар», вернулся в Екатеринбург. Сергей стал первым российским спортсменов, занявшим призовое место в классе багги. Это не первый успех уральского гонщика на «Дакаре». В 2017 году Карякин стал первым в классе квадроциклы (до этого российские гонщики добивались такого успеха лишь в грузовом зачёте).

Своими впечатлениями от участия в легендарной многодневке пилот команды Snag Racing поделился в аэропорту Кольцово, где по прилету триумфаторов «Дакара» встречали журналисты и друзья.

Самолет с командой приземлился в Кольцово в 05:15 утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет с командой приземлился в Кольцово в 05:15 утраФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас у меня чувство удовлетворения. Да, это не первое место. Мы рассчитывали и говорили, что едем за первым. На первом оказался американец Кейси Кьюри – в составе заводской команды. Честно могу сказать, что я ничуть не расстроен. Мы не взяли первую строчку. Нам есть чему учиться, к чему стремиться, - рассказал Карякин.

Сергей поблагодарил болельщиков, встретивших его и команду в аэропорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей поблагодарил болельщиков, встретивших его и команду в аэропортуФото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению спортсмена, второе место – показатель высокого уровня команды.

- Мы боремся с заводскими командами, у которых есть прямая поддержка завода: инженеров, конструкторов, финансов, людей, и это круто, То что простые ребята с Екатеринбурга приехали и борются с заводом, у которого бюджет в десятки раз выше. Я этим очень сильно горжусь. У нас очень хорошая команда, она достойно отработала – слаженно. И она достойна второго места, - подытожил гонщик.

Российский экипаж с самыми престижными наградами в мировом ралли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский экипаж с самыми престижными наградами в мировом раллиФото: Алексей БУЛАТОВ

Также Сергей Карякин выразил уверенность, что в на следующей гонке в этом же классе они обязательно получат «золотого бедуина».

Сергей и его группа поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей и его группа поддержкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Также гонщик рассказал, что этот «Дакар» был для него очень сложным (напомним, в прошлом году Сергей выбыл из гонки из-за сломанной руки).

- Этот «Дакар» был очень сложным. Он унес жизни аж двух гонщиков (на момент публикации было известно только о смерти португальца Паулу Гонсалвеша, голландец Эдвин Стравер пока находится в критическом состоянии в больнице. – Прим. Ред.). Многие сошли, многие не добрались до финиша и это тоже показатель того, что это был и остается самый сложный ралли-марафон в мире. То что мы добрались до финиша – уже победа, - отметил Карякин.

Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Карякин и его штурман Антон ВласюкФото: Алексей БУЛАТОВ

Также Сергей рассказал, что природа Саудовской Аравии, где проходил «Дакар», довольно разнообразная.

- За один день мы видели русла рек, пески, песчаные дюны, грунт, камни. Каждый день ты должен быстро перестраивать свой стиль вождения, чтобы не разбить машину и добраться до финиша, - объяснил гонщик.

Карякин рассказал, что багги, на котором он выступал, приедет в Марсель на пароме. За техникой команда поедет не раньше середины февраля.

В этом году на гонке присутствовали родственники Сергея.

- Это был второй раз, когда родители приехали на гонку. Какое-то волнение, наверное, было, но я уже взрослый самостоятельный человек. Они приехали поддержать меня, а я был готов к их поддержке. Я был очень рад их видеть, - отметил гонщик.

Также Сергей Карякин и его команда поблагодарили всех собравшихся за теплую встречу в аэропорту, несмотря на ранее время (самолет приземлился в 05:15 по местному времени).

Гонщик рассказал, что сейчас он больше всего хочет добраться до дома, чтобы поспать. Но гонка после приезда в Екатеринбург не закончится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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