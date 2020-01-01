Советский Новый год: тонны пельменей и пробежки вместо шампанского

Вот и наступил 2020-й год. Шампанское мы уже выпили, оливье покушали, «Иронию судьбы…» посмотрели. Кажется, что этим традициям уже сотни лет, однако на деле раньше Новый год, как минимум в Екатеринбурге, встречали совершенно иначе. А как именно мы узнали из советских газет.

1937-1938: БАЛ-МАСКАРАД В ФИЛАРМОНИИ

После Октябрьской революции Новый год и Рождество ненадолго ушли из жизни нашей страны. Официально праздничным днем 31 декабря стало лишь в 1935 году. Тогда в школах и детских клубах прошли первые за многие годы новогодние елки. Уже через год в газетах, вышедших 1 января стали печатать поздравление с Новым годом от Иосифа Сталина. Вернулся праздник и в Екатеринбург, который к тому моменту уже стал именоваться Свердловском.

В дореволюционную эпоху новогодние гуляния в городе проходили на Городском пруду. Фото: Государственный архив Свердловской области

Перед праздником люди скупали в магазинах… мыло. Но не простое, а в форме белок, слонов, зайцев и медведей. Такое мыло можно было повесить на новогоднюю елку, а продавали его в парфюмерных магазинах. Тем временем на телеграфе работники принимали новогодние поздравления для горожан от их родственников со всей страны.

«К залитому огнями Дворцу пионеров спешат на костюмированный бал старшеклассники, – писали журналисты. – Улицы полны народа. Из-под распахнувшихся пальто прохожих виднеются яркие маскарадные костюмы, нарядные платья. Все спешат в клубы, театры, на елки, в гости. В городе сотни вечеров»

Еще один новогодний снимок дореволюционного Екатеринбурга с городского пруда. Фото: Государственный архив Свердловской области

В клубе строителей, на Ленина, 50, в котором сейчас находится торговый центр, прошел вечер для стахановских рабочих и ударников труда, в Деловом клубе, современной филармонии, проходил бал-маскарад, а в Драмтеатре давали ночной концерт.

Уже на следующий день горожан приглашал к себе Свердловский государственный ипподром. Его сотрудники обещали гостям большую программу с участием лошадей и новогодние призы.

1941-1942: СЛЕПИЛИ ПЯТЬ ВАГОНОВ ПЕЛЬМЕНЕЙ

В начале 1942 года в 30-й армии, которая воевала на Калининском фронте, то есть защищала Москву, служило немало солдат из Свердловска и Нижнего Тагила. Для них-то жители последнего и решили приготовить новогодний подарок – пять вагонов, груженных домашними пельменями. Чтобы сделать это, активистки ходили по домам, искали женщин, готовых стряпать пельмени по ночам. Днем было нельзя, так как нужно было работать на производстве. Стряпали их в столовых.

Начало советской эпохи. На зданиях уже можно разглядеть серп и молот, но с Новым годом еще никто не борется. Фото: Государственный архив Свердловской области

«Морозы крепкие тогда стояли. Мы морозили пельмени. Работали по ночам, днем-то некогда, – вспоминала Фаина Архипова в разговоре с советскими журналистами. – Точно не знаю, но, по-моему, мясо где-то на севере заготавливали для тех пельменей. А потом мы еще стряпали для раненых в госпитале»

Кроме пельменей солдатам отправили еще 40 вагонов с подарками. Среди них были шапки-ушанки и рукавицы – больше трех тысяч теплых вещей. Эшелон тащили два паровоза. Пельмени потом солдаты варили в походных кухнях на новогодние праздники.

Сейчас это место известно, как Банковский переулок. Справа на снимке - здание городской администрации. Фото: Государственный архив Свердловской области

1957-1958: ДЕЛАЛИ ОГУРЕЧНЫЙ РАССОЛ НА УТРО

В «пятидесятые» Новый год вновь омрачила война, правда не кровопролитная, а «холодная» – напряжение в отношениях двух сверхдержав росло, и непонятно было, к чему это приведет. Впрочем, на будущее свердловчане смотрели с оптимизмом и оттепель, неожиданно пришедшуюся на 31 декабря, восприняли как добрую примету – скорый конец «холодной войны». Настроение людям поднимали и другие вещи.

«В магазине коопторга на центральном рынке я видел двух необыкновенно счастливых молодых мужчин: они нашли банку маринованных грибов, – писал наш коллега в канун 1952 года. – А молодая женщина покупала соленые огурцы. Восемь килограммов. Продавщица наставляла: «Придете домой, нальете немного водички, получится рассол». «М-да, огуречный рассольчик – первейшее дело на утро», – понимающе заметил седобородый дед. Все многозначительно заулыбались».

Новогодний вечер в главном здании УПИ. Фото: Государственный архив Свердловской области

31 декабря 1957 года был рабочим днем, но смену везде сделали короткой. Во Дворце пионеров собрались ученики младших классов на праздник. Также новогодние вечера весь день проходили в школах, клубах, дворцах культуры и в филармонии. В фойе для детей поставили елку. Там же проходили массовые игры и танцы. Кстати, традиция ходить в кино на новый блокбастер появилась не в наше время. Еще в 1957-м свердловчан зазывали в кинотеатры на комедию «Наши соседи» про обычного слесаря, поселившегося в коммуналке, которого по ошибке приняли за знаменитость.

1961–1962: ДЕТЕЙ ОТПРАВИЛИ В ПОХОД

Зимние каникулы у детей в 1961-м начались уже 30 декабря. Многие юные свердловчане тогда получили билеты на елку во Дворец пионеров. Компьютеров еще не было, поэтому дни, следовавшие за 31 декабря, все дети проводили на свежем воздухе.

«В дома отдыха, некоторые пионерлагеря и туристские базы «Коуровку» и «Хрустальная» выедет около пяти тысяч ребят, – отчитывались городские власти. – Создаются городские зимние десятидневные лагеря. В дни каникул в Свердловске состоятся соревнования хоккеистов, конькобежцев, туристские походы по окрестностям, состязания лыжников на приз «Пионерской правды», слет туристов – участников «Звездного похода», областные соревнования гимнастов»

В это же время в Нижнем Тагиле для детей были сделаны ледяные городки, а в Верхней и Нижней Салде для школьников приготовили конные тройки для катаний.

Вид на новогоднюю площадь 1905 года. Фото: Государственный архив Свердловской области

1962-1963: ПОЗДРАВЛЯЛИ КИТАЙЦЕВ

В полночь с 31 декабря на 1 января через Свердловский железнодорожный вокзал проезжали три поезда. Один ехал из Кемерово в Москву, другой из Барнаула в Москву, а третий… вез граждан Китая из Пекина в столицу нашего государства. Специально для них на свердловском вокзале записали новогоднее поздравление на китайском языке, которое прозвучало из динамиков на перроне, когда стрелки больших перронных часов перевалили за 00:00.

1964-1965: КАТАЛИСЬ НА ЛЫЖАХ И КОНЬКАХ

Вот интересные цифры о том, как жители Свердловска в советское время еще любили отмечать Новый год. В городе 31 декабря 1964 года было открыто 15 лыжных баз и 17 катков. Один из них, площадью 26 тысяч квадратных метров, залили на Центральном стадионе. Гардероб там за раз мог принять 1400 человек. С утра катались дети, а с 18.00 – взрослые. А в парке Маяковского заготовили две тысячи пар лыж для сдачи напрокат.

Один из ледовых городков советского Свердловска. Фото: Государственный архив Свердловской области

1970-1971: ХОТТАБЫЧ ВМЕСТО ДЕДА МОРОЗА

В канун 1971 года в небе оказались три самолета, вылетевшие из Свердловска. В одном жители нашего города встретили Новый год, пролетая над Красноярском, в другом, направляясь в Ленинград, в третьем пассажиров праздник настиг где-то между Ярославлем и Кировом.

«Бортпроводники вручат всем пассажирам памятные сувениры Аэрофлота. Для торговли на борту скомплектованы наши уральские подарки», - писали журналисты.

Киоск по продаже новогодних игрушек. Фото: Государственный архив Свердловской области

А на земле Новый год проходил в традиционном ключе – с елкой и Дедом Морозом. Правда, тот не всегда выглядел подобающим образом.

«Самой веселой была елка, на которую я пришел без… шапки Деда Мороза. Забыл ее дома, – вспоминал Виктор Кичигин, главный Дед Мороз Свердловска, артист Свердловского драматического театра. – Пришлось выкручиваться. Я намотал на голову полотенце. Получилось нечто вроде чалмы. А сам я превратился из Деда Мороза в старика Хоттабыча. Но дети не заметили моей «хитрости», и елка, как всегда, прошла весело и хорошо»

В советские годы елка в ледовом городке Свердловска была настоящей, а не искусственной. Фото: Государственный архив Свердловской области

1987-1988: БЕЖАЛИ ИЗ СТАРОГО ГОДА В НОВЫЙ

В конце «восьмидесятых» в Свердловске появился новый необычный способ встречать Новый год – пробежкой. Так, вечером 31 декабря 1987 года на выходе из Зеленой рощи можно было встретить группу Дедов Морозов в шортах и майках. Были это любители зимней пробежки, решившие под бой курантов не шампанское пить, а пробежку по городу совершить.

«Работаю в областном управлении внутренних дел, зовут Геннадий Петрович Паньшин, – рассказал журналисту один из Дедов Морозов. – Послезавтра у меня день рождения, семьдесят лет «стукнет», вот и решили всем нашим клубом любителей бега «Урал - 100» отметить мой юбилей. В старом году стартовали, в полночь будем слушать бой курантов на площади 1905 года, ну а обратно, к финишу, уже в 1988-м побежим»

Кстати, традиция бегать в костюмах Дедов Морозов сохранилась и сейчас. И не только в Екатеринбурге. Новогодних бегунов можно встретить в Москве, Новосибирске, Челябинске и Барнауле…

В советскую эпоху на Новый год жители Екатеринбурга умели веселиться не хуже нас. Фото: Государственный архив Свердловской области

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