2019-12-26T10:09:45+03:00
Происшествия

«Состоял на учете у психиатра»: на школьника, напавшего в Екатеринбурге с молотком на учительницу, завели дело о покушении на убийство

Как рассказал наш источник, на подростка завели уголовное дело
Мария ТрапезниковаЕвгений Стоянов
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Теперь школьнику грозит реальный срок.Теперь школьнику грозит реальный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера в екатеринбургской школе №24 произошло ЧП: 15-летний ученик Даниил Казанцев [фамилия изменена – Прим.ред.] напал на свою учительницу русского языка с молотком. Он подкараулил ее, когда она шла на работу. К счастью, женщина выжила и сильных травм не получила – ее осмотрели медики и отправили домой.

А вот подростка доставили в полицию. Позже дело передали в СК, где на школьника завели уголовное дело. Об этом сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

- Парня обвиняют по статье «Покушение на убийство», - отмечает наш собеседник. – Школьник состоял на учете у психиатра. В данный момент он находится в психиатрической больнице.

Как добавил наш собеседник, в ходе допроса подросток заявил, что планировал убить педагога. Для этого он вооружился молотком и ножом (сейчас они изъяты). Даниил знал маршрут передвижения своей учительницы, которая живет неподалеку от школы.

Позже информацию нашего источника официально подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

- Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбургу СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.30, часть 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), - рассказали в ведомстве.

Также в СК рассказали, что по предварительным данным, школьник напал на учителя около 8 часов утра.

- Подозреваемый, находясь у дома по улице Севастопольской в городе Екатеринбурге, из личной неприязни причинил преподавателю одной из школ телесные повреждения, однако женщина смогла оказать подростку активное сопротивление, что и спасло ей жизнь, в настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает, - подчеркнули в Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют, что толкнуло подростка на этот поступок, а также допрашивают свидетелей.

- Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывается подозреваемый подросток. Также с участием соответствующих специалистов планируется проведение иных необходимых мероприятий для выяснения причин конфликта и дачи всесторонней объективной правовой оценки инцидента, - рассказали в СК.

«Комсомолка» поговорила с одноклассниками Даниила и его бабушкой. Как выяснилось, причиной такого поступка стали плохие оценки. Оказалось, подростка не хотели допускать до ОГЭ из-за плохой успеваемости. Бабушка школьника рассказала, что мама Даниила находится в больнице. Женщина должна вот-вот родить. Также бабушка подтверждала, что ее внук сейчас находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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