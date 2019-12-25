Стало известно, почему ученик напал на учительницу в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-25T14:32:19+03:00

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Одноклассники ученика 9-го класса школы № 24 рассказали о возможных мотивах нападения на учительницу русского языка Марину Заболотную. Как выяснилось, подросток получил плохие четвертные оценки и мог быть не допущен к ОГЭ.

Пострадала 54-летняя Марина Заболотная. Фото: сайт школы № 24

- Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ, - говорит друг Данила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751665" frameborder="0"></iframe> Видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге.Школа расположена в частном секторе недалеко от озера ШарташАлексей БУЛАТОВ

Сейчас мальчик дает показания в полиции вместе с бабушкой. К расследованию подключилась и областная прокуратура.

Место нападения на учительницу у школы в ЕкатеринбургеФото: Евгений Стоянов

ИСТОЧНИК KP.RU