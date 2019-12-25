Стало известно, почему ученик напал на учительницу в Екатеринбурге
Одноклассники ученика 9-го класса школы № 24 рассказали о возможных мотивах нападения на учительницу русского языка Марину Заболотную. Как выяснилось, подросток получил плохие четвертные оценки и мог быть не допущен к ОГЭ.
Пострадала 54-летняя Марина Заболотная. Фото: сайт школы № 24
- Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ, - говорит друг Данила.
Видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге.Школа расположена в частном секторе недалеко от озера ШарташАлексей БУЛАТОВ
Сейчас мальчик дает показания в полиции вместе с бабушкой. К расследованию подключилась и областная прокуратура.
Место нападения на учительницу у школы в ЕкатеринбургеФото: Евгений Стоянов
ИСТОЧНИК KP.RU