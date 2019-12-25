«Ему вечно ставили двойки»: в Екатеринбурге подросток избил молотком учительницу

В Екатеринбурге произошло ЧП в одной из школ Кировского района. Ученик школы № 24 напал с молотком на учительницу русского языка, 54-летнюю Марину Заболотную. По предварительной информации, мальчик подкараулил педагога за гаражами перед уроками.

- Завуч сказал нам, что Данил подкараулил Марину Николаевну с молотком и ножом за гаражами, когда она шла в школу. Он ударил ее молотком сзади и хотел добить ножом, но это все увидел учитель физкультуры. Он скрутил его, вызвал скорую и отвел Данила в зал дожидаться полиции. Марину Николаевну «зашили» и она пошла домой отдыхать, - рассказывает одноклассник нападавшего. - Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ.

Школа, в которой произошло ЧП, находится в Кировском районе Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителя русского языка на "скорой" доставили в городскую больницу №36. Там ее осмотрели врачи, в том числе нейрохирурги.

- Факт тяжелой травмы у нее не подтвердился. Показаний для госпитализации у нее нет, - рассказывает «КП-Екатеринбург» в Горздраве Екатеринбурга. - Учителя отпустили домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Если ее самочувствие ухудшится, она может обратиться к специалистам по месту жительства.

Место нападения на учительницуФото: Евгений Стоянов

Нападавшим оказался ученик 9-го класса. Полиция уже задержала подростка.

- Даниил очень скрытный и тихий мальчик. Он не сидит в соцсетях. У него есть две странички - на одной фотография, где он маленький. В школе Даниил ни с кем не общался, кроме одного парня Вани, - рассказывает одноклассница нападавшего. - Ваня говорит, что нападение он не планировал. Учился Данил действительно плохо, наверное из-за этого и разозлился. Родителей у него вызывали в школу вчера.

Это единственная фотография, которая есть у Даниила в соцсетях. По словам одноклассников, мальчик был очень скрытным. Фото: vk.com

- Полиция Екатеринбурга проводит по данному факту проверку, - говоорит руководитель пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых Планируется передать собранные материалы в региональный следственный комитет по подследтсвенности, так как подозреваемый является несовершеннолетним.