2019-12-25T14:30:15+03:00
Происшествия

«Ему вечно ставили двойки»: в Екатеринбурге подросток избил молотком учительницу

По словам школьников педагога спас учитель физкультуры
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
По словам друзей подросток напал на учителя из-за плохих отметок. Фото: сайт МБОУ-СОШ № 24По словам друзей подросток напал на учителя из-за плохих отметок. Фото: сайт МБОУ-СОШ № 24
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге произошло ЧП в одной из школ Кировского района. Ученик школы № 24 напал с молотком на учительницу русского языка, 54-летнюю Марину Заболотную. По предварительной информации, мальчик подкараулил педагога за гаражами перед уроками.

- Завуч сказал нам, что Данил подкараулил Марину Николаевну с молотком и ножом за гаражами, когда она шла в школу. Он ударил ее молотком сзади и хотел добить ножом, но это все увидел учитель физкультуры. Он скрутил его, вызвал скорую и отвел Данила в зал дожидаться полиции. Марину Николаевну «зашили» и она пошла домой отдыхать, - рассказывает одноклассник нападавшего. - Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ.

Школа, в которой произошло ЧП, находится в Кировском районе Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа, в которой произошло ЧП, находится в Кировском районе Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителя русского языка на "скорой" доставили в городскую больницу №36. Там ее осмотрели врачи, в том числе нейрохирурги.

- Факт тяжелой травмы у нее не подтвердился. Показаний для госпитализации у нее нет, - рассказывает «КП-Екатеринбург» в Горздраве Екатеринбурга. - Учителя отпустили домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Если ее самочувствие ухудшится, она может обратиться к специалистам по месту жительства.

Место нападения на учительницу Фото: Евгений Стоянов

Место нападения на учительницуФото: Евгений Стоянов

Нападавшим оказался ученик 9-го класса. Полиция уже задержала подростка.

- Даниил очень скрытный и тихий мальчик. Он не сидит в соцсетях. У него есть две странички - на одной фотография, где он маленький. В школе Даниил ни с кем не общался, кроме одного парня Вани, - рассказывает одноклассница нападавшего. - Ваня говорит, что нападение он не планировал. Учился Данил действительно плохо, наверное из-за этого и разозлился. Родителей у него вызывали в школу вчера.

Это единственная фотография, которая есть у Даниила в соцсетях. По словам одноклассников, мальчик был очень скрытным. Фото: vk.com

Это единственная фотография, которая есть у Даниила в соцсетях. По словам одноклассников, мальчик был очень скрытным. Фото: vk.com

- Полиция Екатеринбурга проводит по данному факту проверку, - говоорит руководитель пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых Планируется передать собранные материалы в региональный следственный комитет по подследтсвенности, так как подозреваемый является несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Резали лицо стеклом и душили пакетом»: В Архангельске две подруги убили одноклассницу, чтобы развеять скуку
Девушки заранее разработали план преступления, взяли с собой перчатки и чистящее средство, после чего в лесу изуродовали жертву, замаскировав все под нападение маньяка
Новости 24
«Надо об этом говорить»: «Уральский пельмень» Андрей Рожков кормит бездомных
Появилось видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге
Следователи Екатеринбурга прокомментировали нападение подростка с молотком на учительницу
ВТБ открыл кредитную линию для создания репродуктивной клиники в Санкт-Петербурге
Выпускникам на радость: в следующем году на «Екатеринбург Арене» проведут свою версию «Алых парусов»
Екатеринбург может прирасти девятым районом
Свыше 400 км пути отремонтировано на Свердловской магистрали в 2019 году
Стало известно, почему ученик напал на учительницу в Екатеринбурге
«Решили не тратить деньги»: глава Екатеринбурга объяснил, почему город украсили так непразднично
В Екатеринбурге самые большие зарплаты в этом году получили айтишники
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
Эксперты рассказали, почему 31 декабря иногда тяжело работать