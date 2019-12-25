2019-12-25T16:40:39+03:00
Происшествия

«У него мать сегодня рожает! А тут такое горе...»: бабушка школьника, рассказала, почему мальчик напал на учителя с молотком

15-летний Даниил подкораулил классного руководителя на подходе к школе, вооружившись молотком и ножом.
Евгений Стоянов
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Школа №24 находится в Кировском районе Екатеринбурга.Школа №24 находится в Кировском районе Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургской школе №24 сегодня произошло ЧП. Ученик 9-ого класса Даниил Казанцев (фамилия изменена - Прим. Ред.) напал на учительницу русского языка с молотком. Подросток подкараулил педагога, когда та шла на работу.

По словам одноклассников, ребенок сначала ударил 54-летнюю Марину Заболотную молотком, а после достал нож. Но на счастье женщины, мимо проходил другой преподаватель. Учитель физкультуры скрутил парня и помог своей коллеге добраться до школы, а после вызвал «Скорую».

Учительницу госпитализировали в городскую больницу №36. Там ее осмотрели и отпустили домой, так как «факт тяжелой травмы у нее не подтвердился».

Учительница не стала писать заявление на пострадавшго. Фото: соцсети

Учительница не стала писать заявление на пострадавшго. Фото: соцсети

Между тем, самого Даниила сначала задержала полиция, а сейчас он находится в больнице. Так, по крайней мере, говорят его родные. Ребенок живет в поселке неподалеку от школы. Мама Даниила работает в лицее полиции, отчим - водителем автобуса.

- Даниил в больнице сейчас, - рассказывает бабушка подростка Мария Викторовна. – Мы все заплаканные сейчас. Беда такая в семью пришла. А у Даниила мать рожает через час – два!

- Мария Викторовна, а почему он напал на учителя?

- Из-за двоек в школе! Не разрешили исправить двойки. У парня накопилось, понимаете?! Ему сказали, что к экзаменам не допустят. А он очень переживает из-за этих экзаменов. Учиться он не очень хорошо. А тут еще сказали, что недопустят. Это его травмировало!

В соцсеятх у Даниила только одна фотография и то,где он еще маленький. Фото: vk.com

В соцсеятх у Даниила только одна фотография и то,где он еще маленький. Фото: vk.com

Между тем одноклассники рассказывают, что Даниил очень скромный и тихий мальчик.

- Он не сидит в соцсетях. У него есть две странички - на одной фотография, где он маленький. В школе Даниил ни с кем не общался, кроме одного парня Вани, - рассказывала одноклассница нападавшего "КП"-Екатеринбург. - Ваня говорит, что нападение он не планировал. Учился Данил действительно плохо, наверное из-за этого и разозлился. Родителей у него вызывали в школу вчера... Я знаю, что Марина Николавена не стала писать на Даниила заявление. Она вообще хорошая учительница. Ни у кого из нас с ней конфликтов не было. Мы завтра собираемся ее навестить всем классом.

Полиция проводит проверку. Собранные материалы дела будут переданы в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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