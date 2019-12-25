Следователи Екатеринбурга прокомментировали нападение подростка с молотком на учительницу

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-25T16:38:01+03:00

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Следователи Кировского района Екатеринбурга заинтересовались 15-летним подростком, который сегодня днем с молотком напал на свою учительницу русского языка.

По предварительным сведениям, подросток подкараулил ее за гаражами перед уроками. Причиной такого поведения могло стать то, что педагог не хотела допускать до ОГЭ из-за плохой успеваемости. Женщина не пострадала – после осмотра в горбольнице ее отпустили домой. Подростка уже задержали и доставили на допрос в полицию.

Следователи запросили материалы дела.

- С учетом того, что нападавший является несовершеннолетним, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего и причин, которые способствовали инциденту, следователи инициировали вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшей проверки в СКР, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Во время выяснения обстоятельств следователи допросят как учительницу, так и подростка и его законных представителей.

- Также планируется установить и опросить всех возможных очевидцев случившегося, - добавили в СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU