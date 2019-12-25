2019-12-25T15:08:14+03:00
Происшествия

Появилось видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге

Школьник пытался убить женщину молотком
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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Школа, у которой произошло нападениеШкола, у которой произошло нападениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром, 25 декабря, у школы №24 в Кировском районе Екатеринбурге 9-классник напал с молотком на учительницу русского языка и литературы – 54-летнюю Марину Заболотную. Женщину сначала доставили в отделение реанимации Горбольницы №36, а после отпустили домой.

- Данил подкараулил Марину Николаевну с молотком и ножом за гаражами рядом со школой. Он ударил ее сзади молотком, хотел добить ножом, но его спугнул учитель физической культуры, - рассказывает одноклассник нападавшего.

Видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге.На снегу видны капли кровиАлексей БУЛАТОВ

У редакции «КП-Екатеринбург» появилось видео с места нападения на женщину. На снегу есть пятна крови.

- Я шла, думала, что это ягоды рябины валяются. Потом, когда увидела, что это кровь, подумала, что кто-то раньше времени начал Новый год отмечать. А потом уже узнали от полиции, что напали на женщину, - рассказывает соседка Марины Заболотной.

Место нападения на женщину Фото: Евгений Стоянов

Место нападения на женщинуФото: Евгений Стоянов

Одноклассники говорят, что причиной нападения могли стать плохие оценки по литературе. Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. Стражи порядка проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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