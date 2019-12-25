Появилось видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-25T15:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром, 25 декабря, у школы №24 в Кировском районе Екатеринбурге 9-классник напал с молотком на учительницу русского языка и литературы – 54-летнюю Марину Заболотную. Женщину сначала доставили в отделение реанимации Горбольницы №36, а после отпустили домой.

- Данил подкараулил Марину Николаевну с молотком и ножом за гаражами рядом со школой. Он ударил ее сзади молотком, хотел добить ножом, но его спугнул учитель физической культуры, - рассказывает одноклассник нападавшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751679" frameborder="0"></iframe> Видео с места нападения на учительницу в Екатеринбурге.На снегу видны капли кровиАлексей БУЛАТОВ

У редакции «КП-Екатеринбург» появилось видео с места нападения на женщину. На снегу есть пятна крови.

- Я шла, думала, что это ягоды рябины валяются. Потом, когда увидела, что это кровь, подумала, что кто-то раньше времени начал Новый год отмечать. А потом уже узнали от полиции, что напали на женщину, - рассказывает соседка Марины Заболотной.

Место нападения на женщинуФото: Евгений Стоянов

Одноклассники говорят, что причиной нападения могли стать плохие оценки по литературе. Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. Стражи порядка проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему ученик напал на учительницу в Екатеринбурге. Марину Заболотную отпустили домой с работы (подробнее)

Следователи Екатеринбурга прокомментировали нападение подростка с молотком на учительницу. Сейчас дело ведет полиция (подробнее)

«Ему вечно ставили двойки»: в Екатеринбурге подросток избил молотком учительницу. По словам школьников, педагога спас учитель физкультуры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU