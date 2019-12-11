Валит густой черный дым: в Екатеринбурге на площади 600 «квадратов» полыхает склад с краской

Сегодня днем, 10 декабря, в Екатеринбурге, в районе стадиона «Калининец» на улице Фронтовых Бригад начался сильнейший пожар. Небо затянуло черным густым дымом. В 11:58 в диспетчерскую МЧС поступила информация о том, что возгорание произошло на территории Уральского завода лакокрасочных изделий. По предварительным данным, горит разлитая краска на площади в 600 «квадратов».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Рядом со стадионом "Калининец" полыхает склад с краской.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Сейчас на место подтягиваются силы и средства Ектаеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 69 человек и 16 спецмашин, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. Пока что информации о пострадавших не поступало.

Кстати, за последнее время это уже не первый крупный пожар в Екатеринбурге. Напомним, что в прошлую пятницу, 6 декабря, в поселке Большой Исток на площади в 500 «квадратов» горел склад с покрышками. А тем же вечером на улице Радищева загорелось помещение складов и офисов.

На Эльмаше горит склад с краской.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

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