Пожарные съезжаются со всех районов: в Екатеринбурге горит трехэтажное здание

В Екатеринбурге произошел сильный пожар. Горит трехэтажное здание за Ивановским кладбищем на Радищева, 60. Помещение занимают офисы и склады. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Радищева и не пропускают автомобилистов. На дорогах организовалась большая пробка.

Фото: МЧС Свердловской области

- В17:14 поступило сообщение о пожаре в административном здании. По предварительной информации происходит открытое горение в помещениях 3-го этажа и кровли здания. К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения, огнеборцы ушли в разведку, - рассказали в МЧС Свердловской области.

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В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 1200 квадратных метров. У здания обрушилась кровля. Огонь может в любую минуту распространится на соседние строения.

- Создан штаб пожаротушения для координирования действий огнеборцев. На месте пожара создано два участка тушения, - добавили в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748257" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Радищева рядом с Ивановским кладбищем.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь ликвидируют 84 человека личного состава и 25 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас к зданию продолжает съезжаться пожарно-спасательная техника со всех районов города. Информации о пострадавших не поступало.