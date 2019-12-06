2019-12-06T16:54:39+03:00
Происшествия

Пожарные съезжаются со всех районов: в Екатеринбурге горит трехэтажное здание

Пожар произошел в помещении на улице Радищева
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге произошел сильный пожар. Горит трехэтажное здание за Ивановским кладбищем на Радищева, 60. Помещение занимают офисы и склады. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Радищева и не пропускают автомобилистов. На дорогах организовалась большая пробка.

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

- В17:14 поступило сообщение о пожаре в административном здании. По предварительной информации происходит открытое горение в помещениях 3-го этажа и кровли здания. К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения, огнеборцы ушли в разведку, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Пожар на Гурзуфской .Видео: Денис в группе ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 1200 квадратных метров. У здания обрушилась кровля. Огонь может в любую минуту распространится на соседние строения.

- Создан штаб пожаротушения для координирования действий огнеборцев. На месте пожара создано два участка тушения, - добавили в МЧС.

Пожар на улице Радищева рядом с Ивановским кладбищем.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь ликвидируют 84 человека личного состава и 25 единиц пожарно-спасательной техники. Сейчас к зданию продолжает съезжаться пожарно-спасательная техника со всех районов города. Информации о пострадавших не поступало.

На место пожара стягивается техника со всех районов города Фото: МЧС Свердловской области

На место пожара стягивается техника со всех районов города Фото: МЧС Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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