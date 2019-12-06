Огонь полыхал на площади в 500 «квадратов»: под Екатеринбургом сгорел склад с покрышками
Сегодня утром, в 7:55, диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о пожаре на складе с резинотехническими изделиями – покрышками, который находится в поселке Большой Исток, что под Екатеринбургом.
- Существовала угроза распространения на соседний склад, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На месте работали 45 спасателей и 15 спецмашин.
Тушение усложнялось большой пожарной нагрузкой и удаленностью водоисточников от очага возгорания.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
- От ближайшей руки для обеспечения огнетушащими средствами была протянута магистральная линия протяженностью больше ста метров, - добавили в МЧС. - В зонах сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы.
К 9:11 спасателям удалось локализовать огонь на складе, сейчас продолжаются работы по тушению. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огнем полностью уничтожена кровля здания.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
- Для координации действий по тушению пожара на месте развернут штаб пожаротушения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - К месту пожара выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара.
В Большом Истоке загорелся склад с покрышками.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Информации о пострадавших спасателям не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU