Огонь полыхал на площади в 500 «квадратов»: под Екатеринбургом сгорел склад с покрышками

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-06T07:54:24+03:00

В Большом Истоке горит склад с покрышками. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

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Сегодня утром, в 7:55, диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение о пожаре на складе с резинотехническими изделиями – покрышками, который находится в поселке Большой Исток, что под Екатеринбургом.

- Существовала угроза распространения на соседний склад, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На месте работали 45 спасателей и 15 спецмашин.

Тушение усложнялось большой пожарной нагрузкой и удаленностью водоисточников от очага возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- От ближайшей руки для обеспечения огнетушащими средствами была протянута магистральная линия протяженностью больше ста метров, - добавили в МЧС. - В зонах сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы.

К 9:11 спасателям удалось локализовать огонь на складе, сейчас продолжаются работы по тушению. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огнем полностью уничтожена кровля здания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Для координации действий по тушению пожара на месте развернут штаб пожаротушения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - К месту пожара выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748099" frameborder="0"></iframe> В Большом Истоке загорелся склад с покрышками.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Информации о пострадавших спасателям не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU