У зампрокурора Свердловской области идут обыски

Накануне вечером, 5 декабря, к заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову с обыском пришли следователи из четвертого следственного управления ГУ СКР. По словам уральского политика Нафика Фамиева, обыски проходили в его кабинете и квартире, а самого Чуличкова отправили на допрос.

По словам Фамиева, это может быть связано с громким уголовным делом первого заместителя начальника свердловского управления СКР Михаила Бусылко, которого на прошлой неделе поймали на получении взятки в размере 1,8 миллионов рублей.

Напомним, что деньги он принял из рук адвоката и бывшего главы следственного отдела СУ СКР по Верхней Пышме Владислава Вострецова. На обоих завели уголовное дело. Однако, по решению суда, который 1 декабря избирал меру пресечения высокопоставленному силовику, Бусылко отправили под домашний арест - до 28 января 2020 года.

Деньги предположительно, по словам нашего источника, предназначались для возобновления уголовного дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина».

А постановление о возобновлении расследования подписал зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков.