Замруководителя СК по Свердловской области задержали за взятку

Накануне в Екатеринбурге задержали первого заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области Михаила Булыско за получение взятки. Вместе с ним пойман адвокат Владимирской области, который и передал силовику деньги. По данным источника «Комсомолки», сумма составила порядка 18 миллионов рублей.

Центральным аппаратом СК РФ на Булыско уже заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки», а на его фигуранта - по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

- Булыско и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий, - официально комментирует ситуацию пресс-служба СУ СК России. - Незаконное вознаграждение предназначалось для того, чтобы решить вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Сейчас следователи СК России добиваются заключения обвиняемых под стражу. А также проводят все необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Михаил Булыско в данный момент находится в ИВС, в Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня состоится суд, на котором ему изберут меру пресечения. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления. В пресс-службе СКР по Свердловской области официально от комментариев пока воздержались.

Следователь Булыско работал в органах прокуратуры с 1998 года. Все это время он занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

С 2011 года занимал должность заместителя руководителя СУ СК России по УрФО и неоднократно поощрялся за успешную службу.