Замруководителя СК Свердловской области, подозреваемого во взятке, отправили под домашний арест

В воскресенье, 1 декабря, Ленинский районный суд выбрал меру пресечения для первого заместителя руководителя Управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко.

По решению суда высокопоставленного силовика отправили под домашний арест сроком на два месяца - до 28 января 2020 года. Об этом "КП" рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

О задержании Михаила Бусылко по подозрению в получении взятки стало известно накануне. По данным СКР России, вместе с ним был задержан некий адвокат из Владимирской области. Как рассказал «КП» осведомленный источник, речь идет об адвокате Владиславе Вострецове, который до того как стать юристом сам был следователем и возглавлял следственный отдел СКР в Верхней Пышме.

- Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела, - рассказали в Следственном комитете России.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Екатеринбург», что при задержании было изъято около 1,8 миллионов рублей. Но следствие считает, что это был лишь аванс, а общая сумма взятки за возобновление дела была существенно больше.

Также наш источник уточнил, что предположительно взятка предназначалась за возобновление уголовного дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина».

Центральный аппарат СК России завел на Бусылко уголовное дело по статье 290 («Получение взятки»), а на адковата Вострецова - по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

Накануне в ведомстве сообщили, что следствие собиралось добиться, чтобы Бусылко взяли под стражу.