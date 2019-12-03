Волонтеры освободили из «черной передержки» на Урале четырех собак, которых морили голодом

В Камышлове разгорается нешуточный конфликт - волонтеры и зоозащитники выступили против «черной передержки» на краю города, где больше 50 истощенных собак живут без еды и воды. ПКС принадлежит Максиму Щипачеву, владельцу ритуального бизнеса, который в прошлом году выиграл тендер на обустройство передержки для бездомных животных.

Вот только должной заботы собакам он не оказывает и в помещение никого не пускает - даже полицию. Вчера мы рассказывали, как волонтеры и зоозащитники, в надежде спасти хотя бы несколько несчастных животных, начали штурмовать ПКС.

Это Снежок, с него и началась шумная история "черной передержки". Фото: читатель "КП"

- Некоторых собак начали вывозить друзья владельца передержки, якобы под предлогом, что они хозяева, - рассказывают волонтеры «Зоозащиты», которые вторые сутки находятся под дверьми «концлагеря для животных». - Мы решили последовать за ними. Семь собак при смерти они выкинули в поле.

После нескольких долгих часов боев, все же удалось спасти четырех собак. Все они были в ужасном состоянии. Для одной уже нашли временную передержку в добрых руках, еще три остаются на стационарном лечении.

Все они в очень плохом состоянии. Фото: читатель "КП"

- Две из них полностью истощены, у третьей перелом бедра со смещением, - рассказывают волонтеры. - Потребуется лечение и восстановление. Остальных собак владелец ПКС готов отдать через 10 дней, когда они полностью будут сняты с его баланса [закончится срок передержки, установленный законом - прим.ред.].

На территории ПКС сейчас около 56 собак. Фото: "Зоозащита"

Однако взаперти до сих пор сидят порядка 56 собак, включая нескольких щенков - маленьких и короткошерстных, которые замерзают в холодную погоду. Сами волонтеры собираются стоять до последнего и писать обращения в прокуратуру Свердловской области и региональный Ветдепартамент.