«Морят их голодом до смерти»: волонтеры обвиняют уральскую передержку в зверском обращении с собаками

Уральские волонтеры и зоозащитники вновь бьют тревогу - в ПКС (пункте кратковременного содержания) Камышлова специалисты по отлову бездомных животных мучают голодом десятки собак. В клетки попадают питомцы не только этого города, но и близлежащих - Сухого Лога, Богдановича и многих других.

СНАЧАЛА СЧИТАЛИ ГЕРОЕМ

- В питомнике находится сейчас около 50 собак разного окраса и разных размеров. Многие из них с ошейниками. Видимо, оказались там случайно, когда были на свободном выгуле, - рассказывают «Комсомолке» волонтеры, пожелав остаться анонимными.

Передержка работает с прошлого года, а ее владелец, бизнесмен Максим Щипачев, выиграл тендер на ее открытие. И поначалу все шло хорошо - организация сотрудничала с волонтерами, которые помогали пристраивать пойманных животных и приносили еду. Животных забирали в добрые руки.

На передержке сейчас живут около 50 собак - и все они в плохом состоянии. Фото: читатель "КП"

- Мы работаем в школе, по началу передержку все любили, а владельца уважали. Водили к нему экскурсии, показывали детям, какое благое дело он делает. Даже в школьную газету про него писали!

Многие учителя сбрасывались и выкупали у столовой различные объедки, которые можно было бы скормить собакам. И все было хорошо, пока летом этого года не подошел к концу учебный год - и столовая закрылась.

- Я предложила ему [владельцу - прим.ред.] продолжить сотрудничество с сентября, но позже получила отрицательный ответ. Максим сказал, что больше не нуждается в нашей помощи, - вспоминает одна из волонтеров. - Мы сейчас пытаемся хоть как-то наладить с ним отношения, чтобы животные не страдали. А то они их там морят голодом до смерти.

Многих забрали с улицы, даже если они были домашними. Фото: читатель "КП"

ПОМЕЩЕНИЕ СМЕНИЛИ, А УСЛОВИЯ НЕ УЛУЧШИЛИСЬ

Передержка находится на окраине города, это уже второе помещение, которое сменили животные. Первое находилось посреди центра и совершенно не подходило для собак. Новое место намного лучше старого - оно просторное, застекленное - что очень полезно во время холодов, но условия по-прежнему оставались плохими.

- Мы не были там около месяца, поэтому когда нам прислали фотографии, просто ужаснулись: собаки спали прямо на сырых досках, не выгуливались вообще, мисок для воды у них не было.

Многие собаки - домашние. Фото: читатель "КП"

Из-за плохих условий на теле всех животных стали появляется раны, а сами они от обезвоживания истощались на глазах. Попасть внутрь питомника тоже не так-то просто - указателей нет, а хозяин не открывает двери. Как рассказывают волонтеры, на территории действует «строгий пропускной режим, который не пропускает никого». Работают в ПКС всего несколько человек, сам Максим там появляется редко - помимо животных, у него еще ряд собственных бизнесов.

- Там за ними [собаками - прим.ред.] присматривает какая-то женщина, которая каждый раз, когда мы к ним приходим, встречает нас в нетрезвом состоянии. В общем, «бомжара» какая-то. Говорит, что живет тут.

ПКС в Камышлове, где собаки в плохом состоянии.Видео: читатель "КП"

СНЕЖОК - АПОГЕЙ СОБАЧЬЕЙ ТРАГЕДИИ

Но и до этого дошло не сразу - апогеем трагедии собачьей жизни стал щенок Снежок, которого в ужасном состоянии обнаружила на злополучной передержке хозяйка.

- Вокруг щенка поднялась шумиха, на передержку нагрянули с проверкой. И только после этого условия хоть как-то мало-мальски поменялись - у собак в клетках появилось сено и тазики с водой, - рассказывают волонтеры. - А когда забирали Снежка, он от обезвоживания даже стоять не мог, нам пришлось на руках его выносить.

Снежка забрала домой хозяйка, которая потеряла его и обнаружила вот в таком виде в ПКС. Сейчас ему уже лучше. Фото: читатель "КП"

Сейчас, к счастью, щенок уже идет на поправку. Он охотно есть и пьет и может самостоятельно ходить. Однако еще 50 собак живут в плохих условиях и ждут, когда их кто-нибудь заберет. Всех животных можно посмотреть здесь.

«Комсомолка» попыталась связаться с хозяином передержки, Максимом Щипачевым, однако получить пока от него комментариев не удалось.