«Концлагерь для животных какой-то»: зоозащитники с полицией нагрянули на уральскую передержку, где собак морят голодом

В минувшие выходные мы рассказывали страшную историю ПКС Камышлова, где порядка 50 собак находятся в плохом состоянии. Их не выгуливают и не кормят. У многих из-за таких условий содержания на теле стали появляться ранки.

Накануне зоозащитники из Екатеринбурга решили навестить передержку, так как на нее поступало очень много жалоб от местных и жителей близлежащих городов.

- Девчонки-зоозащитницы вдвоем с 15:00 пытаются попасть внутрь этого ПКС, но там сразу внезапно случился санитарный день, - рассказывают волонтеры. – Ни одного объявления об этом нигде нет. Время посещений ПКС указано, но посетителей туда не пускают. Девчонки услышали визги, крики собак и вызвали полицию. Там какой-то концлагерь для животных!

Собаки находятся в плохом состоянии. Фото: "Зоозащита"

Приехавший на место наряд вызвал владельца передержки, Максима Щипачева, и стал ждать его приезда. К тому моменту, как тот приехал, к дверям подтянулись представители местной ветеринарной станции, чтобы зафиксировать состояние животных, и СМИ.

- Журналистов не пустили на территорию, волонтером тоже не пустили, нарочно отодвигая всех от входа, - рассказывают волонтеры «Зоозащиты». – Наших девочек обвинили в том, что они выбивали двери и окна. В наш адрес стали поступать угрозы.

Все животные лежат на сырых досках и голой земле. Фото: читатель "КП"

Войти на территорию ПКС все-таки получилось, вот только увидеть животных удалось лишь через щели и в полной темноте.

Волонтерам выключили свет, чтобы они не видели состояние животных.Видео: "Зоозащита"

- Наши девочки начали снимать сквозь дырки, им выключили свет, чтобы собак не было видно. Мы в Екатеринбурге начали звонить в РУВД.

Большинство выпускают обратно на улицу с незажившими ранами. Фото: читатель "КП"

На просьбы забрать хотя бы маленьких короткошерстных собак, которые лежат на холодных досках и земле, им ответили отказом. Сейчас волонтеры собираются подавать жалобы в прокуратуру Свердловской области и в Ветдепартамент региона.