Один из них сломал ногу: в горах на севере Урала спасли двух туристов

На севере Свердловской области спасли двух туристов, которые отправились в поход на гору Косьвинский камень и не зарегистрировались в МЧС. Находясь на возвышенности, путники смогли поймать сигнал сотовой связи и подать сигнал бедствия – сообщалось, что у одного из них сломана нога.

- Незамедлительно на помощь туристам выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда города Карпинска. Спасателями совместно с туристами были определены географические координаты их нахождения. В районе горы Косьвинский Камень функционирует устойчивая сотовая связь, поэтому туристы находились на постоянной связи с поисково-спасательным отрядом, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС региона.

У подножья горы туристов ждала скорая помощь. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 14:10 группа спасателей прибыла в поселке Кытлым, откуда выдвинулась на снегоходах. Путь до туристов занял три часа, по прибытию пострадавшему наложили шину. Лишь в 21:30 спасатели спустились с горы и передали пострадавшего врачам скорой помощи. Его состояние оценили как удовлетворительное. Отмечается, что в спасательной операции участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747230" frameborder="0"></iframe> Операция по спасению туристов на севере Урала.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что в январе этого года в этом же районе проводилась четырехдневная операция по спасению двух туристок. Речь идет о 35-летней Елене Подкорытовой и 31-летней Елене Осиповой. К моменту, когда девушек нашли спасатели, Подкорытова была мертва, а Осипова находилась в критическом состоянии.

Елена Подкорытова слева, Елена Осипова - справа. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге врачам удалось спасти жизнь туристке, но ей ампутировали ступни.