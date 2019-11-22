Прятала 13 свертков с наркотиками в трусиках: у беглой уральской модели нашли мефедрон

Стали известны новые подробности задержания 26-летней екатеринбурженки по имени Софья. Напомним, по решению суда девушка должна была убирать Широкореченское кладбище, но прогуливала эти работы. Тогда ГУФСИН объявил ее в федеральный розыск. Поймать беглянку удалось только тогда, когда девушку позвали на кастинг в модельное агентство. Там несостоявшуюся модель задержали сотрудники ГУФСИН.

Как оказалось, когда девушку привезли в полицию, силовики нашли при ней 13 свертков с подозрительным веществом. Как рассказали в свердловском ГУФСИН, свертки с зельем девушка прятала в своем нижнем белье и одежде.

У девушки красивая фигура, и она не стеснялась ее показывать. Фото: соцсети

- При досмотре в изоляторе временного содержания у нее обнаружили 13 свертков по 1,5 грамма, - уточнили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745165" frameborder="0"></iframe> Надела чулки и каблуки: беглую екатеринбурженку поймали "продюсеры" модельного бизнеса.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области! другой источник

Впрочем, как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в полиции, свертки находились не в нижнем белье у девушки, а в ее сумке. Также наш собеседник рассказал, что это вещество является наркотиком мефедроном. По словам силовика, полиция подозревает Софью в том, что она занимается проституцией.

Полиция подозревает несостоявшуюся модель в занятии проституцией. Фото: соцсети

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу эту информацию не комментируют. В ведомстве лишь уточнили, что на Софью завели уголовное дело. Ее подозревают в попытке сбыта наркотиков.

- Следственным отделом в отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, - рассказали в полиции.

Изучив соцсети девушки, силовики пришли к выводу, что она мечтает стать моделью. Поэтому Софью позвали на кастинг. Фото: соцсети

В феврале Софью и ее подругу Юлию Орджоникидзевский районный суд признал виновными в попытке покупки наркотиков (без цели продажи). Девушки пытались через интернет купить около грамма мефедрона. Их задержали в момент, когда они доставали «закладку». За это девушек приговорили к 400 часам обязательных работ.

Как рассказали друзья Софьи, она училась на биологическом факультете УрФУ, но в прошлом году бросила учебу. Чем девушка зарабатывала на жизнь подруги не говорили.

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