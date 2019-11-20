2019-11-20T15:24:48+03:00
Происшествия

Силовики поймали беглую екатеринбурженку, пригласив ее на кастинг в модельное агентство

Девушка должна была убирать Широкореченское кладбище, но прогуливала исправительные работы
Евгений Стоянов
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Девушка мечтала стать моделью. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиДевушка мечтала стать моделью. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В Екатеринбурге оперативники ГУФСИН поймали беглую екатеринбурженку не совсем обычным способом. Знаю, что девушка мечтает стать моделью, ее пригласили на фотосессию в один из салонов уральской столицы. Но там вместо фотографов девушку ждали оперативники.

7 февраля 2019 года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга признал ее виновной в покупке наркотиков. Девушка вместе с подругой через интернет заказала наркотики. Когда они доставали «закладку» с наркотиком их задержала полиция.

В итоге несостоявшуюся модель приговорили к 400 часам обязательных работ. Девушка должна была убирать Широкореченское кладбище. Видимо, это не входило в планы красавицы и она начала прогуливать работы. На звонки представителей ГУФСИН девушка не отвечала. Дома ее тоже не получалось застать.

В итоге к поискам красавицы подключились сотрудники розыска оперативного управления свердловской ГУФСИН. В ноябре они объявили девушку в федеральный розыск. Помимо этого силовики тщательно изучили страницу беглянки в соцсети. Они выяснили, что девушка мечтает стать моделью. На этом и решили сыграть.

- Сотрудники отдела розыска ГУФСИН от лица представителей модельного агентства предложили ей провести пробную фотосессию., назначили дату и время встречи в одной из фотостудий Екатеринбурга, - рассказывают в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

В Екатеринбурге силовики поймали преступницу, представившись продюсерами модельного агентства.

Девушка с радостью согласилась. В ГУФСИН отмечают, что к фотосессии девушка подготовилась - сделала макияж, эффектно оделась.

В итоге девушку задержали прямо в фотостудии. Сначала ее доставили в полицию, а оттуда в суд. В итоге неотбытую часть наказания несостоявшейся модели заменили на срок в колонии. Там она пробудет около двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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