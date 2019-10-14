«Теперь бесноватые успокоятся?»: Владимир Соловьев об итогах опроса в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы сделали свой выбор – Собор Святой Екатерины будет построен на месте старого Приборостроительного завода на Горького, 17. Такие итоги общегородского опроса, проводившегося в воскресенье, объявили в понедельник в избирательной комиссии Екатеринбурга. Наступило что-то вроде затишья. Однако пару лет назад, когда горожанам объявили, что храм будет построен не на Городском пруду, а в сквере у Театра драмы тоже было затишье, а потом вдруг началось… В общем, мы решили поинтересоваться у известных горожан и гостей города о том, могут ли итоги опроса спровоцировать новый конфликт вокруг храма?

Владимир СОЛОВЬЕВ, журналист, телеведущий:

- Молодцы те, кто организовал и провел опрос. Если угодно, это такой разговор с гражданским обществом. Молодцы те, кто пришел и высказал свое отношение. Но теперь начинается самый главный опрос: а те граждане, которые считают, что они выше любой договоренности, выше общественного мнения, они способны принять такое решение? Те люди, которые законопослушные, которые проявляют инициативу, которые выходят и голосуют, к ним вопросов нет - к ним одно уважение. Но вот теперь бесноватые успокоятся? Поясню, кого я называю бесноватыми - не тех, кто отстаивает сквер, а тех, кто прыгает, пишут всякие глупости и кричат, что они против храма. Вот они способны уважать тех горожан, которые высказали свое мнение? Являются ли они действительно гражданским обществом, или они лишь используют инструменты и лексикон демократии для удовлетворения своего эго. Вот это мы все и увидим.

На некоторых участках выстраивались длинные очереди из желающих проголосовать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Свердловской области, первый мэр Екатеринбурга:

- Гарантии никто давать не может, потому что у нас есть люди, которым закон не писан, их поведение сложно спрогнозировать. Но если мы хотим придерживаться каких-то демократических ценностей, декларируя о том, что мы за демократию, то, я думаю, достаточно убедительная победа этой площадки (Приборостроительный завод) должна охладить пыл таких горячих людей. Опрос показал настроение в обществе. Значит, надо с ним считаться.

Оксана ИВАНОВА, директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке:

- Итоги опроса не могут спровоцировать конфликт. Злая воля может. Процедура была проведена с максимальным числом пожеланий со стороны тех, кто протестовал. Инициировать конфликт заново могут либо провокаторы либо люди, ставящие для себя другие цели, в которые не входят ни храм, ни сквер, ни вопросы городской жизни. Если мы остаемся в рамках храма, места для него, исторической справедливости, то оснований для протеста ноль.

На голосование горожане приходили даже с домашними питомцами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Константин КИСЕЛЕВ, депутат Екатеринбургской городской думы:

- Не могут. Тема закрыта. Нарушений никаких особых нет. Думаю, что подавляющее большинство с этим согласится. Протесты могут вызвать иные факты, например архитектурное решение. Но сам факт строительства на месте Приборостроительного завода - не может. Выходить обнимать что-то вряд ли кто-то будет. Дальше надо разговаривать с людьми, показывать, обсуждать и звать не только якобы профессионалов, которые уже несколько раз в лужу сели со своими архитектурными решениями.

Урны с опросными листами опечатывали, как на полноценных выборах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай КОЛЯДА, драматург, руководитель «Коляда-театра»:

- Если победил Приборостроительный завод, то хорошо, пускай будет так. Но мне это не нравится. Завод можно отремонтировать и сделать из здания что-то прекрасное. Там же проводились выставки. Зачем ломать, а потом строить? Но мало ли что мне не нравится. Не думаю, что люди будут против, потому что всем уже эта ерунда надоела.

Подсчет голосов длился 13 часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь официально: Избирком Екатеринбурга подвел итоги общегородского опроса по храму

В вопросе строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге поставлена точка. В воскресенье 13 октября в городе прошел первый общегородской опрос, в котором приняли участие 97 143 жителя. На выбор было два места - бывший приборостроительный завод на ул. Горького, 17 и площадка за Макаровским мостом. (Подробнее)

Александр Высокинский по поводу опроса в Екатеринбурге: явка порадовала, мы вместе пишем историю

В Екатеринбурге в воскресенье, 13 октября, прошел первый общегородской опрос. Поводом стала необходимость выяснить мнение горожан по поводу выбора места для строительства храма Святой Екатерины. (Подробнее)

Опрос можно считать состоявшимся: в Екатеринбурге выбирают место под храм

Несмотря на то, что сегодня у всех заслуженный выходной, екатеринбуржцы активно участвуют в опросе за место под строительство храма. Избирательные участки распахнули свои двери в 8 утра и самого открытия люди хлынули голосовать. Хоть результаты огласят только завтра, опрос уже можно считать состоявшимся.(Подробнее)