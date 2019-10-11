2019-10-11T11:34:52+03:00
Происшествия

Виновнику смертельной аварии на Малышева сократили срок ареста

Следователи собираются выяснить употреблял ли Владимир Васильев наркотики в ночь перед ДТП
Олег Галимов
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Васильев пробудет в СИЗО до 12 декабряВасильев пробудет в СИЗО до 12 декабряФото: Олег Галимов
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В Екатеринбурге рассмотрели апелляцию по делу виновника смертельной аварии на Малышева Владимира Васильева. Утром 4 августа он на бешеной скорости протаранил четыре автомобиля, в результате чего погиб 25-летний водитель такси Александр и 28-летний пассажир Виталий Никифоров.

От удара такси сложилось, как гармошка. Водитель и пассажир погибли на месте. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

От удара такси сложилось, как гармошка. Водитель и пассажир погибли на месте. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На прошлой неделе Васильеву продлили арест в изоляторе до февраля 2020 года, но его адвокаты решили оспорить это решение и во второй раз попытались смягчить меру пресечения до домашнего ареста. В результате Свердловский областной суд изменил решение первой инстанции и сократил срок заключения художника до 12 декабря этого года.

- Я довольна решением, главное, что он остался в СИЗО. Он очень рассчитывал на смягчение, но суд не отпустил его домой, - прокомментировала решение жена погибшего пассажира такси Ирина Алферова.

Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

По словам заместителя руководителя первого отдела по особо важным делам СУ СКР региона Алексея Кондина, следствие проверит результаты экспертиз, которые показали отсутствие в крови Васильева алкоголя. Также силовики проверят мочу на содержание наркотиков.

В ночь перед аварией Васильев был на вечеринке у своего друга Глеба Березкина. Именно он оказался пассажиром Владимира, но отделался переломом . Фото: СОЦСЕТИ

В ночь перед аварией Васильев был на вечеринке у своего друга Глеба Березкина. Именно он оказался пассажиром Владимира, но отделался переломом . Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что знакомая Владимира на правах анонимности рассказала «КП» о его пристрастиях к запрещенным веществам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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