Виновнику смертельной аварии на Малышева сократили срок ареста

В Екатеринбурге рассмотрели апелляцию по делу виновника смертельной аварии на Малышева Владимира Васильева. Утром 4 августа он на бешеной скорости протаранил четыре автомобиля, в результате чего погиб 25-летний водитель такси Александр и 28-летний пассажир Виталий Никифоров.

От удара такси сложилось, как гармошка. Водитель и пассажир погибли на месте. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На прошлой неделе Васильеву продлили арест в изоляторе до февраля 2020 года, но его адвокаты решили оспорить это решение и во второй раз попытались смягчить меру пресечения до домашнего ареста. В результате Свердловский областной суд изменил решение первой инстанции и сократил срок заключения художника до 12 декабря этого года.

- Я довольна решением, главное, что он остался в СИЗО. Он очень рассчитывал на смягчение, но суд не отпустил его домой, - прокомментировала решение жена погибшего пассажира такси Ирина Алферова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725754" frameborder="0"></iframe> Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

По словам заместителя руководителя первого отдела по особо важным делам СУ СКР региона Алексея Кондина, следствие проверит результаты экспертиз, которые показали отсутствие в крови Васильева алкоголя. Также силовики проверят мочу на содержание наркотиков.

В ночь перед аварией Васильев был на вечеринке у своего друга Глеба Березкина. Именно он оказался пассажиром Владимира, но отделался переломом . Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что знакомая Владимира на правах анонимности рассказала «КП» о его пристрастиях к запрещенным веществам.

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