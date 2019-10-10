«Пилоты могли отключить сирену, сообщавшую, что надо выпустить шасси»: эксперты об аварийной посадке Ан-12 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пытаются понять, из-за чего утром в аэропорту «Кольцово» военный Ан-12 приземлился без шасси. Судно летело из Челябинска, везло 11 пассажиров и 6 членов экипажа. Все остались живы, однако само судно после посадки загорелось.

После этого самолет стали эвакуировать в военный ангар, а специальная комиссия Центрального военного округа организовала проверку. Пока официальной информации о причинах ЧП нет, мы попросили опытных российских пилотов прокомментировать, из-за чего Ан-12 в Екатеринбурге мог сесть без выпущенных шасси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736975" frameborder="0"></iframe> Военный самолет в Кольцово.Жесткая посадкаЕвгений Стоянов

Олег БАШМАКОВ, пилот гражданской авиации, в советские годы работавший в «Аэрофлоте», а в 2001 году совершивший экстренную посадку в Африке:

– Посадка без шасси это, в принципе, штатная ситуация. Она прописана в руководстве полетной эксплуатации. У любого воздушного судна, которое проектируется с убирающимися шасси, есть вероятность, что система выпуска и уборки шасси может отказать.

В таких случаях рекомендуется посадка либо на грунтовую полосу, либо на бетонную полосу, которую перед этим полили специальной жидкостью, чтобы скольжение было. Понимаете, техника есть техника и она имеет право на отказ. Но в практике бывали и случаи, когда экипаж просто забывал выпустить шасси. Особенно такое случалось, когда СССР закончил свое существование и пошла мода на новое выполнение методики полетов с целью экономии топлива.

Зарубежные пилоты сначала закрылки выпускали, а потом шасси, чтобы не добавлять газу и экономить топливо. А в СССР при посадке сначала шасси выпускали. А если ты вначале выпустил закрылки, а про шасси забыл, то в кабине начинала орать сирена так, что мертвый проснулся бы. Бывало, что пилоты, которые начинали летать по новой методике, отключали эту сирену, чтобы она не орала из-за того, что они закрылки выпустили раньше шасси, а потом просто забывали выпустить шасси и совершали посадку без него.

В Кольцово начали эвакуировать аварийно севший военный самолет. Фото: Читатель "КП"

Андрей Литвинов, пилот 1 класса, командир экипажа А-320, отличник «Аэрофлота»:

- Может ли шасси не выпуститься само? Да такое может быть. Но надо понять, случилось это из-за технической причины или просто его забыли выпустить. Такие случаи бывали. Например, в 2001 году в Дубаи Ил-86 приземлился без шасси. Там просто элементарно забыли их выпустить. Все живы остались, но самолет загорелся. Его быстро потушили. Экипаж просто выключил сигнализацию, которая требовала выпуск шасси – она им досаждала.

Ведь обычно, когда шасси не выходит, то не выходит только какая-то одна стойка. А так, чтобы все три стойки шасси не вышли – это редкость. И потом, там есть принудительный выпуск шасси в ручном режиме. Скорее всего, их просто забыли выпустить. Тем более военный самолет. У них практики мало. Они летают по 100 часов в год, в то время как в «Аэрофлоте» летают пилоты по 90 часов в месяц.

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