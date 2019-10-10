«Приземлился без шасси»: В Екатеринбурге экстренно сел военный самолет

В аэропорту Екатеринбурга в 11:12 экстренно сел военный самолет АН-12, который выполнял плановый полет из Челябинска. По предварительным данным, воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту Ан-12 находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров).

На борту Ан-12 находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров).Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 10 октября в 11 часов 12 минут в аэропорту Кольцово Екатеринбурга при выполнении планового полета из Челябинской области самолет военно-транспортной авиации Ан-12 благополучно совершил аварийную посадку, - сообщают в пресс-службе ЦВО. - Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

Через несколько минут самолет начнут увозить...Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем, в самом аэропорту временно приостановлена работа. Задерживаются вылеты в Новосибирск, Уфу и Москву.

- В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции, - говорит руководитель пресс-службы аэропорта "Кольцово" Андрей Клименстких. - Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736975" frameborder="0"></iframe> Военный самолет в Кольцово.Жесткая посадкаЕвгений Стоянов

В "Кольцово" две взлетно-посадочные полосы. Но вторая сейчас находится на ремонте. Самолеты, которые должны были приземлится сейчас направляют в близлежащий аэропорт Челябинска.

Табло в аэропорту КольцовоФото: Алексей БУЛАТОВ

- В Кольцово уже около получаса не взлетают и не садятся самолёты. Похоже, что самолёт выкатился за пределы полосы. Был дым. Приехали пожарные машины, залили водой. Сейчас полоса заблокирована. Куча машин и людей служб аэропорта. Сотрудники аэропорта ничего не комментируют, - пишет в соцсетях очевидец Ольга Ларина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736960" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге совершил посадку военный самолет.Видео: телеграм-канал "Екатеринбург №1"

Фото: Читатель "КП"

По одной из версии самолет был в полной исправности.

- Летчики просто забыли выпустить шасси. Это заметили диспетчеры с вышки, сообщили им, но те видимо не успели отреагировать, - сообщил источник из аэропорта "Кольцово" "КП"- Екатеринбург.

Фото: Читатель "КП"

Аэропорт Кольцово временно закрыт. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

- Нам просто сказали, что несколько рейсов задерживаются. Дополнительно ничего не сообщают, сидим в зале ожидания. Летим до Москву транзитом в Милан и на свой самолет уже опоздали. Сейчас на взлетной полосе несколько машин пожарных и скорых. Говорят, что никто не пострадал, - рассказала пассажирка рейса Екатеринбург - Москва.

Фото: телеграм-канал "Екатеринбург №1"

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