2019-10-10T12:38:38+03:00
Происшествия

Военный самолет, «севший на брюхо», начали эвакуировать

Судно приземлилось без шасси и загорелось сразу после посадки
Екатерина САЛТЫКОВАОлег ГалимовЮлия СТАЛИНАМария Трапезникова
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В Кольцово начали эвакуировать аварийно севший военный самолет. Фото: Читатель "КП"В Кольцово начали эвакуировать аварийно севший военный самолет. Фото: Читатель "КП"
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В Кольцово сегодня в 11:12 аварийно «сел на брюхо» военный самолет Ан-12, который летел из Челябинска. Воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту находились 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров). Никто не пострадал.

- Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси, - рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Впрочем, очевидцы говорят, что летчики могли забыть выпустить шасси.

В Екатеринбурге экстренно сел военный самолет.АН-12 приземлился без шасси

- Летчики просто забыли выпустить шасси. Это заметили диспетчеры с вышки, сообщили им, но те видимо не успели отреагировать, - сообщил источник из аэропорта "Кольцово" "КП"- Екатеринбург.

Около 14:00 часов дня военный борт начали эвакуировать. Его отвезут в военный ангар, который также находится на территории Кольцово. После этого к делу приступит специальная комиссия ЦВО.

Самолет уже увозят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет уже увозятФото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно неделю назад в Кольцово прошли специальные учения по эвакуации. Фото: Евгений Стоянов

Ровно неделю назад в Кольцово прошли специальные учения по эвакуации. Фото: Евгений Стоянов

Самолет приземлился сегодня днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет приземлился сегодня днемФото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем, работа в аэропорту Кольцово из-за ЧП была парализована. Несколько рейсов, которые должны были приземлится в Екатеринбурге, были отправлены на запасные аэродромы в Тюмень, Челябинск и Пермь. Еще десятки рейсов, которые должны были вылететь с минуты на минуту, задержаны, а еще часть – отменена вовсе.

Задержаны десятки рейсов. Фото: Евгений Стоянов

Задержаны десятки рейсов. Фото: Евгений Стоянов

- В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции, - говорит руководитель пресс-службы аэропорта «Кольцово» Андрей Клименстких. - Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию.

Кстати, напомним, что ровно неделю назад на территории Кольцово проходили специальные учения по эвакуации аварийно севшего суда. И, как оказалось, не зря.

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Посадка аварийного самолёта в Кольцово
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ИСТОЧНИК KP.RU

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