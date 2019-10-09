Экипаж Дамира Юсупова встретился с пассажирами самолета, который приземлился в кукурузном поле

Экипаж Дамира Юсупова встретился с пассажирами Airbus, который приземлился в кукурузном поле. Трогательная встреча прошла в аэропорту Жуковский. Экипаж Airbus 321 пообщался с пассажирами, которые летели тем утром в Крым. Об этом написала у себя в Instagram стюардесса того рейса Алия Слякаева.

Фото: Instagram Уральских Авиалиний

- Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за то, что вы такие. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность. И спасибо за наше с вами сегодня: за тёплую встречу и добрые слова. Вы нереальные, - написала у себя в Instagram стюардесса Алия Слякаева.

Фото: Instagram Алии Слякаевой

В подмосковном аэропорту собрались почти 50 пассажиров. Они приготовили для бортпроводников и пилотов символический торт, который попробовали все вместе. А на память подарили команде расписанную тарелку. Алия назвала всех их семьей. Тот случай сплотил их на столько, что они даже завели группу в одном из мессенджеров, чтобы поддерживать связь.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» экстренно село в кукурузном поле 15 августа. Благодаря слаженным действиям пилотов и бортпроводников, все 224 пассажира остались живы.

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