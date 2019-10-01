СКР перенаправил письмо родственников погибших на перевале Дятлова в Генпрокуратуру: прямая трансляция

Прошло 60 лет, а никто до сих пор не может точно сказать, что же погубило девять уральских туристов во главе с Игорем Дятловым, отправившихся в поход на север Свердловской области. За прошедшие годы появилось больше 70 версий того, что же случилось с туристами. Одни довольно реалистичные: накрыло лавиной, погибли от рук беглых зеков, напал медведь… Другие граничат с фантастикой: увидели НЛО, оказались в зоне испытания оружия массового поражения, напал снежный человек…

Точно известно лишь то, что в ночь на 2 февраля 1959 года все девять туристов по какой-то причине разрезали палатку и выбежали из нее на мороз без теплой одежды. В последующие несколько часов все члены группы погибли в разных местах. При этом на их телах были серьезные травмы, свидетельствующие о том, что на туристов действительно кто-то напал.

На месте гибели туристов установлена мемориальная табличка.Фото: Евгений САЗОНОВ

По мотивам этой истории выходило множество книг и фильмов, как документальных, так и художественных. Корреспонденты «Комсомольской правды» не раз посещали сам перевал Дятлова, где и произошла трагедия. Минувшей весной мы побывали там с экспедицией вместе с телеканалом «Россия 1» и телеведущим Андреем Малаховым.

Пресс-конференция по тайне перевала Дятлова.

В начале июля Фонд памяти группы Дятлова в Екатеринбурге попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело. В советские годы оно было закрыто с пометкой о том, что туристы погибли из-за «стихийной силы, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Возобновление уголовного дела даст возможность провести эксгумацию тел погибших туристов, а последующая экспертиза даст ответы на многие вопросы о смерти «дятловцев», уверены в Фонде.

Весной этого года «Комсомольская правда» и «Россия 1» вместе с Андреем Малаховым отправились на перевал Дятлова в экспедицию.Фото: Евгений САЗОНОВ

Однако сегодня стало известно, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело и перенаправил обращение Фонда в Генеральную прокуратуру РФ.

Сегодня, 1 октября, на пресс-конференции ответ Генпрокуратуры озвучат глава фонда Фонда Юрий Кунцевич, юрист Евгений Черноусов, родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова, а также писатель Олег Архипов, исследующий причины гибели группы Дятлова.

Мы ведем прямую трансляцию с данного мероприятия.

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