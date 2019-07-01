Фонд памяти группы Дятлова попросил Следственный комитет возобновить уголовное дело

Фонд памяти группы Дятлова передал в СУ СКР по Свердловской области письмо с требованием о возобновлении расследования таинственной смерти туристов.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа из девяти человек, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Лишь через месяц спасательная группа нашла их разорванную палатку, а в полутора километрах от нее - пять замерзших трупов. Остальные четыре тела удалось найти только в мае, когда растаял снег. Все туристы на момент обнаружения были разутые и полураздетые.

Глава фонда памяти Юрий Кунцевич настаивает на возбуждении уголовного дела, чтобы была возможность провести эксгумацию тел. Их экспертиза может дать ответы на многие вопросы о смерти «дятловцев».

Теперь у СК есть месяц, чтобы дать официальный ответ.

Одна из последних фотографий группы. Фото: Фонд памяти Дятлова

Ранее Генпрокуратура совместно с «Комсомолкой» начала донадзорную проверку, в ходе которой выяснилось, что 60 лет назад следователи халатно отнеслись к своей работе и упустили многие детали.

В марте этого года на горе Белой был проведен эксперимент, воссоздающий роковой день. Журналисты «КП» вошли в числе девяти добровольцев и проделали лишь малую часть того пути, что была у «дятловцев». Но даже этого было достаточно, чтобы понять, в каких тяжелых условиях находились уральцы.

Результаты эксперимента станут известны лишь в начале 2020 года.

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О найденной палатке дятловцев почему-то два дня молчали

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

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