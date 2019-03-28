Тайна Перевала Дятлова: На Урале сотрудники прокуратуры воссоздали роковой день гибели туристов

Хотя номинально совместная экспедиция «Комсомольской правды» и программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на перевал Дятлова завершилась еще неделю назад, основная часть работы только начинается. Например, гляциолог Виктор Поповнин на следующей неделе должен предоставить сотрудникам прокуратуры ответы на вопросы, которые те задали ему еще в горах северного Урала.

Тем временем в самом надзорном ведомстве тоже кипит работа. Как мы уже рассказывали в наших предыдущих дневниках, специалисты из прокуратуры планировали провести один из надзорных экспериментов на самом перевале. По задумке силовиков, 9 добровольцев должны были пройти тот самый маршрут, который преодолели перед смертью туристы во главе с Игорем Дятловым в начале февраля 1959 года. Однако прокуроры решили, что данный эксперимент слишком опасно устраивать на самом перевале. В результате его перенесли на гору Белую под Нижним Тагилом...

Перед началом эксперимента, группа получила инструкции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПО СЛЕДАМ ДЯТЛОВЦЕВ

В тот день «дятловцы» прошли 1500 метров вверх по горе. Установили на ее вершине палатку. Все девять человек в ней разместились. Потом разрезали одну из сторон палатки, которая находилась на подветренной стороне. Вышли из нее, и прошли шеренгой пятьдесят метров вниз по горе. При этом часть людей была разута. Внизу у подножия они развели костер. После этого два человека остались лежать у костра, четыре отошли на сто метров по целине, а три попытались вернуться к палатке. Все это зафиксировано в материалах уголовного дела.

В гору шли по неподготовленной трассе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наша задача была пройти тот путь, который прошли туристы под руководством Игоря Дятлова. Цель эксперимента, проверить участников с точки зрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каково находиться вдеветяром в четырехметровой палатке, - объясняет Андрей Курьяков, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. – Мы специально подобрали людей, которые примерно соответствуют тем девяти туристам. У всех участников хорошая физическая подготовка, средний возраст от 23 до 30 лет. Одному участнику 40 (Семену Золотареву на момент гибели было 39 лет. – Прим. Ред.).

Роль дятловцев в эксперименте исполнили студенты спортивных школ, а также журналисты «Комсомольской правды». Мы лично на себе испытали, что могли чувствовать туристы.

Палатку устанавливали на вершине горы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАКОВО БЫЛО ИМ

Надзорный эксперимент сотрудники прокуратуры проводили на горе Белая под Нижним Тагилом. В 140 километрах от Екатеринбурга.

- На перевале Дятлова проводить эксперимент было бы опасно. Там нет квалифицированной медицинской помощи. К тому же там сложно было бы подобрать людей той же спортивной подготовки и того же возраста, - говорит Андрей Курьяков. - На Белой есть медперсонал. Если бы кто-то из участников почувствовал себя плохо, мы бы обратились к фельдшеру.

В четырехметровой палатке легко помещаются 9 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сотрудники прокуратуры предупредили, что придется подниматься на полтора километра вверх. Но я тогда подумала, что для меня это ерунда. Я уже 11 лет катаюсь на сноуборде и ходить вверх по склону мне не впервой, - рассказывает одна из участниц эксперимента. – На деле оказалось иначе. Шли по неподготовленной трассе. Ноги проваливались глубоко в снег. Началась отдышка, участилось сердцебиение, я вся вспотела. В какой-то момент хотелось сказать: «Ребята, я пас». Остановило только то, что не хотелось казаться слабаком. Я с горем пополам поднялась до точки, где была установлена палатка. Мы хорошенько отдохнули и пошли вниз: Реально тяжело. Ноги провались в снег выше колена. Ты скользишь по склону. Падаешь. И это с условием того, что мы были в теплой одежде, спортивной обуви. А дятловцы спускались кто в носках, кто босой! И полураздетые! Страшно представить, каково было им!

Даже в положении лежа...Фото: Алексей БУЛАТОВ

В составе экспериментальной группы было два эксперата. Один в сфере геодезии, второй в метеорологии.

- Мы прошли совместно с группой участников по горе Белой на полтора километра вверх, далее установили палатку, разместили группу в палатке, сымитировали разрезание палатки, выход из нее, а также возможность найти палатку с закрытыми глазами с расстояния примерно 50 метров, - продолжает Андрей Курьяков. – Собрали объяснения от всех участников эксперимента на каждом этапе. Субъективные ощущения об усталости, измерили координаты на каждой точке эксперимента, погодные условия: температуру, влажность, силу ветра, давление.

В составе экспериментальной группы было два эксперата. Один в сфере геодезии, второй в метеорологии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь эксперимент сотрудники прокуратуры фиксировали на фото и видео камеру.

- Сейчас мы готовим акт, подписываем всех участников. Готовим назначение ситуационной экспертизы, - подытожил Андрей Курьяков Перед экспертом будут поставлены вопросы с учетом надзорного эксперимента, как это могло происходить на перевале Дятлова.

Чтобы создать шеренгу, пришлось взяться за руки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разводить костер было нелегко. Ветки были сырыми. Дятловцы были в аналогичной ситуации.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы развести костер пришлось буквально ногтями соскребать бересту.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развести костер удалось в углублении из снега.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых местах приходилось ползти, так как по пояс проваливались в снег.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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