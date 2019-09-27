При вылете из Москвы в самолет «Уральских авиалиний» попала птица

Словно дежа вю какое-то. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вновь вылетает из Москвы и вновь у него на пути оказываются птицы. Прямо как в середине августа, когда стая чаек своими телами вывела из строя оба двигателя воздушного судна, взявшего курс на Симферополь, а приземлившегося на кукурузном поле под Москвой. Но в этот раз, к счастью, столкновение самолета и птиц обернулось куда меньшими последствиями.

- После взлета самолета, выполнявшего рейс U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло ударилась птица, - поясняют в авиакомпании "Уральские авиалинии". - Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено.

В общем, обошлось. Хотя то, что птицы опять покусились на самолет, когда тот вылетал из Москвы, настораживает. Впрочем, еще сам пилот-герой Дамир Юсупов, который тогда в середине августа успешно посадил падающий самолет на кукурузное поле, чем спас больше 230 жизней, говорил о птицах:

- Птицы... Они то есть, то их нет.

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Кстати, Дамир Юсупов на прошлой неделе уже вернулся к полетам. А вот его коллега, второй пилот Георгий Мурзин, пока амбулаторно наблюдается у врачей. Во время посадки самолета на кукурузном поле он получил ушиб груди. Вернулись к работе и бортпроводники, которые после экстренной посадки успешно провели эвакуацию всех 226 пассажиров. Один из них, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, тогда запомнился всему Интернету фразой, которой он через громкоговоритель давал направление пассажирам:

- Идем направо, на солнце! Вдоль рядов кукурузы.

На прошлой неделе всему экипажу подарили однокомнатные квартиры в Екатеринбурге. Кроме того, оба пилота получили звезду Героев России, а бортпроводники ордены Мужества.

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