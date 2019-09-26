Экипаж, посадивший самолет в поле, посмотрел запуск ракеты на Байконуре

Экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний» побывал на космодроме Байконур, где накануне произошел старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-15».

yusupov_damir_ Дамир Юусупов перед запуском "Союза"

На встрече не присутствовал только второй пилот Георгий Мурзин. Он находится на больничном. Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Пилот-герой Дамир Юсупов и его коллеги своими глазами увидели запуск корабля, а также встретились с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Трансляция запуска корабля Союз МС-15 .25 сентября 2019 года в 16:57 мск с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 . Начало трансляции: 25 сентября в 16:00 мск

Стоит напомнить, что командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев России. Орденов Мужества были удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Недавно мы публиковали фоторепортаж из новостройки, в которой подарили однокомнатные квартиры всем членам экипажа.

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