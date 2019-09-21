Экипажу самолета, севшего на поле кукурузы, подарили квартиры

Экипаж самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который в середине августа спас жизни больше 226 человек, субботним вечером обзавелся квартирами. Их команде воздушного судна подарил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Евгений Куйвашев пригласил экипаж на финальные поединки XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который проходит с 8 по 21 сентября в столице Урала, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Там, в торжественной обстановке и сделал «губернаторский подарок». Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина получили из рук Евгения Куйвашева ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье.

Пилот А-321 Дамир Юсупов и его товарищи были почетными гостями на финальном поединке XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что героический экипаж теперь будет соседями не только по дому, но и по подъезду, пусть все квартиры и находятся на разных этажах. Ломать голову над покупкой мебели им не придется – все квартиры уже с мебелью и нужной бытовой техникой. Заезжай и живи.

- Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание, - сказал пилот-герой Дамир Юсупов.

ЧП с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло 15 августа. Когда судно вылетело из аэропорта Жуковского и взяло курс на Симферополь в оба его двигателя вдруг попала стая чаек.

Самолет стал терять высоту, и пилоты решили экстренно сажать его на кукурузное поле, расстелившееся внизу. Посадка прошла успешно, после чего бортпроводники и стюардессы успешно эвакуировали всех пассажиров. Никто не пострадал. Буквально на следующий день после этого президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а бортпроводникам и стюардессам – Ордены Мужества.

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