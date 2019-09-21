2019-09-21T21:45:28+03:00
Общество

Экипажу самолета, севшего на поле кукурузы, подарили квартиры

Их выдали в новом доме уже с мебелью и бытовой техникой
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Самолет А-321 экстренно приземлился на поле кукурузы 15 августа.Самолет А-321 экстренно приземлился на поле кукурузы 15 августа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Экипаж самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который в середине августа спас жизни больше 226 человек, субботним вечером обзавелся квартирами. Их команде воздушного судна подарил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Евгений Куйвашев пригласил экипаж на финальные поединки XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин, который проходит с 8 по 21 сентября в столице Урала, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. - Там, в торжественной обстановке и сделал «губернаторский подарок». Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина получили из рук Евгения Куйвашева ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье.

Пилот А-321 Дамир Юсупов и его товарищи были почетными гостями на финальном поединке XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пилот А-321 Дамир Юсупов и его товарищи были почетными гостями на финальном поединке XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что героический экипаж теперь будет соседями не только по дому, но и по подъезду, пусть все квартиры и находятся на разных этажах. Ломать голову над покупкой мебели им не придется – все квартиры уже с мебелью и нужной бытовой техникой. Заезжай и живи.

- Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание, - сказал пилот-герой Дамир Юсупов.

ЧП с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло 15 августа. Когда судно вылетело из аэропорта Жуковского и взяло курс на Симферополь в оба его двигателя вдруг попала стая чаек.

Самолет стал терять высоту, и пилоты решили экстренно сажать его на кукурузное поле, расстелившееся внизу. Посадка прошла успешно, после чего бортпроводники и стюардессы успешно эвакуировали всех пассажиров. Никто не пострадал. Буквально на следующий день после этого президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а бортпроводникам и стюардессам – Ордены Мужества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле «Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (подробности)

«Это мастерство!»: Старший бортпроводник A321 рассказал, как проходила эвакуация пассажиров на кукурузном поле Пассажиры покинули самолет за несколько минут (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под Москвой После ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пилот самолета, который сел в кукурузном поле, стал почетным зрителем на финале чемпионата мира по боксу
«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Спартаку»
На заднем сидении была внучка: в Екатеринбурге женщина на Lexus спровоцировала аварию с четырьмя автомобилями
Три человека пострадали в массовой аварии на Блюхера
Губернатор Куйвашев пробежал «Кросс нации» вместе с министром спорта РФ
Боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира
Под Екатеринбургом сгорел цех по производству кошачьего корма
На следующей неделе на Урале пройдут празднования в честь перенесения мощей святого праведного Симеона
Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры
Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый
Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ
Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге
Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия