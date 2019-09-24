Гордума Екатеринбурга утвердила форму проведения опроса по храму Святой Екатерины

Во вторник, 24 сентября, на 21-м заседании депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили форму проведения опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

Из списка для голосования принято решение исключить площадку на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. В итоге в документе осталось две площадки: участок за Макаровским мостом и территория Приборостроительного завода рядом с резиденцией губернатора Свердловской области.

Территория Приборостроительного завода - одна из перспективных площадок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель аппарата администрации города Илья Захаров рассказал депутатам, что 13 октября в Екатеринбурга откроется 51 пункт для голосования, потому что использовать все 573 избирательных участка затратно для бюджета.

На сайте города появится список участков и домов, привязанных к ним. По голосованию для жителей Екатеринбурга откроют «прямую линию», сам опрос проведут с 8 до 20 часов в воскресенье.

Площадка на улице Горького, 17.Сейчас там располагается Приборостроительный завод, но его готовят к сносу.

Для того, чтобы выразить свое мнение, нужно с паспортом прийти на участок, здесь кроме членов комиссии будут дежурить наблюдатели. Итоги опроса подведут 14 октября.

Для признания опроса состоявшимся, проголосовать должны не менее 1% избирателей, то есть более 10 875 человек.

- Финансирование опрос осуществляется из бюджета Екатеринбурга. Общая сумма затрат – более 6 миллионов рублей, - констатировал Илья Захаров.

Отметим, что если на избирательные участки придет недостаточно горожан – опрос признают несостоявшимся, провести его заново можно будет только через год.

На заседании мэрии Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, готовы ли площадки к возведению храма.

Площадка на улице Челюскинцев.

- Площадка у Макаровского моста имеет статус зоны застройки многоэтажными жилыми домами. По ней нет градостроительной документации. Она не утверждена и варианты могут обсуждаться, в том числе и сквозь призму строительства храма, - заявил градоначальник.

Площадка за Макаровским мостом может получить новый соборФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, в этом месте мэрия планирует расселение граждан. По площадке на месте Приборостроительного завода – здесь можно совместить Культурный центр, которым занимается благотворительная организация «Фонд Святой Екатерниы», с кафедральным собором.

- Мы увязываем два проекта в один. И параллельно смотрим варианты полной реконструкции Литературного квартала, чтобы реконструировать все памятники в начале улице Первомайская. Итоговое решение примем по результатам опроса, - резюмировал Александр Высокинский.

По итогам обсуждений, большая часть народных избранников проголосовала за утверждение проекта.

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