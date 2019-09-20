2019-09-20T13:07:57+03:00
Происшествия

«Надо понять, есть ли системная угроза для наших туристов»: Уральская ассоциация туризма о ЧП с детьми, облитыми горящим маслом в Турции

Мальчики четырех и десяти лет с ожогами находятся в больнице
Данил СВЕЧКОВЕкатерина САЛТЫКОВА
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Горящее масло попало на туристов из России.Горящее масло попало на туристов из России.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Турции в больнице остаются два мальчика из Екатеринбурга десяти и четырех лет, пострадавших во время файер-шоу в местном отеле. По ошибке повар пролил на них горящее масло. Еще сутки они проведут под наблюдением врачей, после чего их планируют отправить на самолете в Екатеринбург, где ребят встретят местные врачи. Тем временем случившимся серьезно обеспокоились в Уральской ассоциации туризма.

– Мы сделали запрос по ситуации в ассоциацию отелей Антальи и ассоциацию отелей Турции, у нас с ними подписано соглашение об информационном обмене, которое как раз подразумевает взаимодействие в таких ситуациях, – отметил Михаил Мальцев исполнительный директор Уральской ассоциации туризма. – Случай очевидно страховой и сейчас речь идет о взаимодействии со страховой компанией. Наша же задача – выявить причины, понять это просто несчастный случай, или же есть какая-то системная угроза для наших туристов.

ЧП случилось 18 сентября на прощальном ужине в отеле. Помимо двух мальчиков в больницу доставили также 24-летнюю женщину. Однако она уже выписалась из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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