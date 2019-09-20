«Состояние удовлетворительное»: турецкое Генконсульство России о детях, облитых горящим маслом
Россияне, пострадавшие в турецкой Анталье по-прежнему находятся под наблюдением врачей. ЧП случилось 18 сентября во время файер-шоу в одном из отелей. В результате ошибки гостей облили горящим маслом.
- В результате пострадали российские граждане 2009, 2015 и 1995 годов рождения, - сообщают в Генконсульстве России в Анталье. - С ожогами разной степени они были госпитализированы в местную больницу и находятся под наблюдением врачей. По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном обьеме. Состояние пациентов удовлетворительное.
Одну из пострадавших уже выписали из больницы. Двум детей в ближайшие сутки еще будут наблюдать врачи.
- Генконсульством выясняются обстоятельства инцидента, - сообщают дипломаты. - Направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU