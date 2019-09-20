«Состояние удовлетворительное»: турецкое Генконсульство России о детях, облитых горящим маслом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-20T11:11:53+03:00

Одному из детей десять лет, другому четыре года. Фото: E1.RU

Еще сутки они будут под наблюдением врачей

Изменить размер текста: A A

Россияне, пострадавшие в турецкой Анталье по-прежнему находятся под наблюдением врачей. ЧП случилось 18 сентября во время файер-шоу в одном из отелей. В результате ошибки гостей облили горящим маслом.

- В результате пострадали российские граждане 2009, 2015 и 1995 годов рождения, - сообщают в Генконсульстве России в Анталье. - С ожогами разной степени они были госпитализированы в местную больницу и находятся под наблюдением врачей. По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном обьеме. Состояние пациентов удовлетворительное.

Одну из пострадавших уже выписали из больницы. Двум детей в ближайшие сутки еще будут наблюдать врачи.

- Генконсульством выясняются обстоятельства инцидента, - сообщают дипломаты. - Направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок от плача захлебывался»: в Турции на двух малышей из Екатеринбурга вылили горящее масло

В курортном турецком поселке Кестель случилось страшное ЧП – на финальном ужине, во время отдыха, на детей вылили горящее масло. Всего пострадало восемь человек. Несчастный случай произошел в отеле Club Paradiso – во время шоу повар допустил ужасную ошибку. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU