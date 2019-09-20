2019-09-20T06:40:11+03:00
Происшествия

«Ребенок от плача захлебывался»: в Турции на двух малышей из Екатеринбурга вылили горящее масло

Во время шоу на финальном ужине повар допустил ужасную ошибку
Мария Трапезникова
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Дети получили ожоги 2 и 3 степени, сейчас они находятся в больнице. Фото: взято с E1.RUДети получили ожоги 2 и 3 степени, сейчас они находятся в больнице. Фото: взято с E1.RU
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В курортном турецком поселке Кестель случилось страшное ЧП – на финальном ужине, во время отдыха, на детей вылили горящее масло. Всего пострадало восемь человек. Несчастный случай произошел в отеле Club Paradiso – во время шоу повар допустил ужасную ошибку.

Об инциденте рассказал отец двух детей, которые получили сильные ожоги. Он отметил, что сейчас все они находятся в больнице.

- Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, люди реально горели, - передает слова екатеринбуржца портал E1.RU. – В том числе – два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не может перенести перелет, мы остаемся в Турции на несколько дней. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле.

Отец детей надеется завтра вылететь домой, чтобы продолжить лечение в "Девятке". Фото: взято с E1.RU

Отец детей надеется завтра вылететь домой, чтобы продолжить лечение в "Девятке". Фото: взято с E1.RU

Мужчина надеется, что уже завтра получится вылететь домой, где их, прямо в аэропорту, встретит «скорая» и в срочном порядке доставит в ожоговый центр при ДГКБ №9.

- Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался, - добавил он.

Во время случившегося несчастья первую помощь поспешили оказать немцы и голландцы, которые находились рядом. А соотечественники «стояли в стороне и снимали происходящее».

Екатеринбуржец также отметил, что к самому отелю никаких претензий нет – руководство взяло вину на себя, разместило пострадавших в хорошей клинике и оплатило их лечение. Также отель оплатил отцу перелет домой и дальнейшее лечение в России для его детей. Остальная часть его семьи получила билеты за счет страховой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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