2019-09-08T20:56:09+03:00
Политика

Первые данные от избиркома: биатлонист Шипулин единогласный лидер на довыборах в Госдуму

Олимпийский чемпион с большим отрывом опережает конкурентов
Олег Галимов
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В течение всего дня голосования кандидат находился в своем штабе в Серове. Фото: пресс-служба УрФУВ течение всего дня голосования кандидат находился в своем штабе в Серове. Фото: пресс-служба УрФУ
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Свердловский избирком опубликовал первые результаты голосования на довыборы в Госдуму от Серовского городского округа. Как и предполагалось, бывший биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом обошел конкурентов. По предварительным данным, спортсмену удалось набрать 47,14%.

Несмотря на большую популярность Антона, едва не сняли с выборов. За две недели до голосования выяснилось, что Шипулин не задекларировал свои зарубежные счета. Лишь благодаря апелляции в областном суде его вернули в число кандидатов в Госдуму.

Сам Шипулин неоднократно говорил о своей готовности открыть в округе 20 приемных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Шипулин неоднократно говорил о своей готовности открыть в округе 20 приемныхФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Шипулин неоднократно говорил о своей готовности открыть в округе 20 приемных и оперативно отвечать на вопросы свердловчан. Триумфатор сочинской Олимпиады надеется, что сможет решать вопросы связанные не только со спортом, но и социальной жизнью россиян.

- Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания, я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит. За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике, - написал Шипулин в своем Instagram.

Помощники Шипулина отметили, что в течение всего дня голосования кандидат находился в своем штабе в Серове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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