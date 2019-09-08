Первые данные от избиркома: биатлонист Шипулин единогласный лидер на довыборах в Госдуму

Свердловский избирком опубликовал первые результаты голосования на довыборы в Госдуму от Серовского городского округа. Как и предполагалось, бывший биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом обошел конкурентов. По предварительным данным, спортсмену удалось набрать 47,14%.

Несмотря на большую популярность Антона, едва не сняли с выборов. За две недели до голосования выяснилось, что Шипулин не задекларировал свои зарубежные счета. Лишь благодаря апелляции в областном суде его вернули в число кандидатов в Госдуму.

Сам Шипулин неоднократно говорил о своей готовности открыть в округе 20 приемныхФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Шипулин неоднократно говорил о своей готовности открыть в округе 20 приемных и оперативно отвечать на вопросы свердловчан. Триумфатор сочинской Олимпиады надеется, что сможет решать вопросы связанные не только со спортом, но и социальной жизнью россиян.

- Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания, я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит. За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике, - написал Шипулин в своем Instagram.

Помощники Шипулина отметили, что в течение всего дня голосования кандидат находился в своем штабе в Серове.