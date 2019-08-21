Вот это подарок: Антон Шипулин выиграл суд и пошел праздновать День рождения

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-21T14:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В свой День рождения – 21 августа, бывший биатлонист Антон Шипулин выиграл суд со своим конкурентом Алексеем Коровиным. Напомним, они участвуют в довыборах в Госдуму от Серовского избирательного округа. На днях облизбирком нашел у экс-спортсмена незадекларированные 13 миллионов рублей. Коровин настаивал, что необходимо отменить регистрацию Шипулина.

– У нас есть сведенья, что кандидат владел зарубежными счетами, и нет никаких данных, подтверждающих отчуждение этих средств, – заявлял истец.

После заседания бывший биатлонист объяснил, что ситуация возникла из-за технической ошибки, которую он допустил по неопытности. Всю вину Шипулин взял на себя.

– Было интересно присутствовать на заседании, в суде в первый раз. В следующий, наверное, не приду – мне сегодня хватило. Мог потратить два часа иначе, – рассказал он. – Первая мысль: пойти праздновать. Мне уже вручили несколько подарков, пришло много сообщений: на все не успел ответить.

Напомним, о своем желании строить политическую карьеру Шипулин заявил весной 2019 года. Он выдвинулся от партии «Единая Россия». В декларации о доходах за 2018 год он указал заработок в 9,8 миллионов рублей, 2 автомобиля, 2 дома и 11 земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU